Yanaklarınızdaki dolgunluklar için önerilen yöntemlerden biri de Bişektomi.

Yüz şeklimizi belirleyen yapılar, yüz kemiklerimiz, yüz kaslarımız ve yüzümüzdeki yağ kitleleridir. Bebeklerin yanakları genellikle tatlı bir şekilde tombul olur. Yanakların dolgun olmasını sağlayan yağ kitlesi (Bichat’s fat pad-Bukkal yağ kitlesi) de aslında bebeklerde süt emme eylemini kolaylaştırıyor.



Yanaklardaki fazlalıklar vücut kilosundan bağımsız

Bukkal yağ kitlesi genellikle kadın ve erkeklerde farklılık göstermiyor, sağ ve sol iki taraflı simetrik oluyor. Ortalama 8 gram ağırlığındaki bu yağ kitlesi, vücuttaki yağ oranı ile paralellik göstermiyor yani kişinin zayıf veya şişman olması ile alakalı değil. Elmacık kemiğinden aşağıya, yanakların dolgun olması kız çocuklarında şirin bir görüntü veriyor ancak genç bayanlarda tam tersine, bu bölgelerin zayıf olması yüzü çok daha çekici gösterebiliyor.



Bişektomide iz kalmıyor

Yanakların dolgun olmasını sağlayan yağ kitlesinin (Bichat’s fat pad) küçültülmesi (yanak inceltme) işlemi; lokal anesteziyle veya sakinleştirici ilaçla, ağız içinden 30-45 dakikada yapılabilen küçük bir mu��dahaleyle gerçekleştiriliyor. Tamamen ağız içinden yapıldığı için yanaklarda hiçbir iz kalmıyor. Hastanede kalmayı gerektirmiyor, işlem sonrasında kişi evine gidebiliyor. Çıkarılan yağ kitlesinin miktarına bağlı olarak sonuç hemen ortaya çıkıyor. Yanak inceltme (Bişektomi) estetik amaçlı bir müdahale olup, daha çok genç bayanlar tarafından tercih ediliyor. Özellikle elmacık kemiklerinin aşağısında kalan yanak bölümü dolgunsa, yanak inceltme gerekebiliyor. Bişektomi ile çekici yanaklara kavuşmak mümkün oluyor.



* Formsante dergisinden alınmıştır.