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Cilt dolgusunda 3D dönemi

Yüzde meydana gelen çizgi ve sarkmalar yeni nesil 3D dolgular ile tedavi edilebiliyor. Üstelik etkisi çok daha uzun sürüyor.

Yaşla birlikte kolajen ve dermal dokunun azalması ile yüzde oluşan çizgi ve sarkmaların tedavisinde dolgu enjeksiyonları uzun zamandır kullanılıyor. Ancak yıllar geçtikçe dolgu maddelerinde de yenilikler ortaya çıkıyor. Yeni nesil dolguların en dikkat çekenlerinden biri de 3D dolgular...

Yeni nesil 3D dolgularla iligili bilgi veren Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Başak Kandi, "Gelişen üretim teknikleri kullanılarak E-Bridge teknolojisi ile üretilen 3D dolguların içeriğinde %90 çapraz bağlı ve %10 çapraz bağsız hyalüronik asit bulunuyor. Çapraz bağlı hyalüronik asit ile dokuda istenen etki sağlanırken, çapraz bağsız ürün de cildin nemini sağlıyor. Bu yeni nesil dolguların en önemli özellikleri; yüksek elastikiyet yapısı ile dokuya kolaylıkla uygulanması, az hacimli ürün ile yeterince doku hacminin sağlanması, maksimum su tutma özelliği ile yüksek oranda lifting (gerginlik) etkisi sağlaması ve uzun ömürlü olması" diyor.

3D dolguların kullanım alanları
3D dolgular alın bölgesi ve kaş ortasında botox ile düzelmeyen kırışıklıklarda, elmacık kemiklerin belirginleştirilmesinde, yüz ovalinin şekillendirilmesinde, göz altı çukurlarında, kaş kaldırılmasında, nazolabial kıvrımların (burun kenarından ağız köşelerine uzanan) derinliğinin azaltılmasında, dudak dolgunlaştırılmasında, çene belirginleştirilmesinde, dudak üzerinde ince çizgilerin giderilmesinde, akne skarların veya yüzde-vücutta çeşitli yaralanmalara bağlı gelişen çökük skarlarının tedavisinde uygulanabiliyor.

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