Cilt ve saç yenilenmesinde exosome dönemi

Estetik dermatoloji alanında pek çok problemin giderilmesinde kök hücre yöntemlerinin kullanımı artıyor. Özellikle yağ dokusundan elde edilen kök hücreler tarafından laboratuvar ortamında üretilen serumların kullanımdan sıklıkla faydalanılıyor.

Hayati fonksiyonları etkileyen özelleşmiş hücreler olan kök hücreler üzerinde sürdürülen çalışmalar son zamanlarda hız kazandı. Güçlü teknik donanım, üretim ve sterilizasyon sertifikasyonlara sahip biyoteknoloji laboratuvarları, yeniden yapılandırıcı özellikte yoğun protein ve exosome içeriğine sahip kök hücre serumlarının üretimini gerçekleştirerek, estetik alanında hekimlerin kullanımına uygun ürünler sunuyor.



Medikal Estetik Hekimi Prof. Dr. Banı ÇAYCI

YÜKSEK BAŞARILI SONUÇLAR ALINIYOR

Özellikle ‘exosome’ adı verilen küçük nanokesecikleri içeren kök hücre serumlarının iç yapısında birçok büyüme faktörü ve sitokini bulunduran stabil bir içeriğe sahip olması, kök hücre serumu kullanımını pratik bir hale getiriyor. Exosome tedavisi sayesinde alerjik reaksiyona yol açmadan büyüme faktörleri, sitokin ve antioksidanların hedefe yönelik kullanımı mümkün olabiliyor. Özellikle cilt gençleştirme ve saç güçlendirme amaçlı exosome tedavisinde yüksek başarılı sonuçlar alınabiliyor.

KÖK HÜCRE VE EXOSOME ARASINDA FARK VAR MI?

Kök hücreler ve exosome molekülleri arasında fark değil ancak güçlü bir bağlantı var. Çünkü exosome kök hücrelerin birbiri ile kontrollü ve pozitif iletişim halinde olmasını sağlıyor. Böylece fonksiyonu bozulan hücrelerin yenilenmesi mümkün oluyor. Bu yüzden yaşlanma sürecinin hızlanması ve kök hücre sayılarının azalması arasında ilişki kök hücre serumu yani exosome tedavisi ile düzenlenebiliyor.

ESTETİK ETKİLER

Kök hücre serumu, içeriğinde yüzlerce büyüme faktörü ve exosome molekülünü birlikte barındırdığı için yaşlanma sürecini hem cilt hem de saç hücrelerinde kontrol altına alıyor. Tıbbi estetik alanında kullanılan kök hücre serumu, cilt hücrelerinde yenileyici etkisinden dolayı çizgiler, derin kırışıklıklar, lekeler, akne ve yara izlerinin tedavisinde kullanılıyor. Exosome tedavisi tercih edilen bir uygulama, çünkü güçlü lifting etkisinden dolayı cilt sarkması olan ancak dolgu uygulaması tercih etmeyen kişilerde sarkmaları azaltarak doğal bir görünüm sunuyor. Kök hücre serumu akne izleri tedavisinde kullanılan iğneli radyofrekans sistemleriyle kombine edilebiliyor. Leke tedavisi için kullanılan lazerler ve ev devam ürünleriyle de desteklenebiliyor. Saç için kullanımında ise dökülmeyi önlemesi ve dökülen saçların geri kazandırılması amaçlanıyor. Ayrıca saç ekiminden önce ve/veya sonrasında saç alınan/ekilen bölgeyi desteklemek için de exosome tedavisi tercih ediliyor.

EXOSOME TEDAVİSİNDE SEANS SIKLIĞI NE?

Exosome tedavisi kişilerin yapısına bağlı olarak 2-6 seans şeklinde 2-4 haftalık aralarla uygulanabiliyor. Uygulama gününde danışanların vaktini çok almadan işlem kısa bir zamanda tamamlanabiliyor.