Saç protezini çıkaran Enis Arıkan'a Cengiz İmren benzetmesi!
Uzun yıllardır protez saç kullandığı bilinen oyuncu Enis Arıkan, saç protezini çıkarmıştı. Fotoğrafının bin takipçi tarafından paylaşıldığını gören oyuncu, “Şu bin kişi beni birbirine atıp ‘Cengiz İmren’e bak’ mı dedi acaba?” espirili yorumuyla dikkat çekti.
1 / 7
Kanal D'de yayınlanan yarışma programı Password'de Şebnem Bozoklu ile beraber sunuculuk yapan Enis Arıkan, her bölümde birbirinden ünlü dostlarını ağırlıyor ve kahkahaya boğuyor.
2 / 7
Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan ünlü isim, son paylaşımıyla takipçilerini şaşırttı. Yıllardır kullandığı saç protezini çıkartarak doğal haline dönen Arıkan, yeni görüntüsünü sosyal medya hesabından yayınladı.
3 / 7
Güneşlenirken çektiği bir fotoğrafı hikayesinde paylaşan ünlü oyuncunun kısa saçlı hali, kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Arıkan’ın doğal görünümü, hayranları tarafından büyük ilgi gördü.
4 / 7