Hakim karşısını çıkan Merve Taşkın: Kombinim nasıl?

Fenomen Merve Taşkın 14 Şubat 2025 Sevgililer Günü’nde müstehcen görüntülerinin yer aldığı öne sürülen sosyal medya hesabından ‘’14 Şubat’ta yalnız olanlarla akşam yemeği için kız arkadaş olabilirim, ücret 400 bin lira, konuşkanım, bolca sohbet edebiliriz, güzelim, dışarıda benimle iyi bir imaj oluşturabilirsin’’ şeklinde paylaşım yapmış, paylaşım gerekçesiyle Taşkın hakkında zincirleme şekilde ‘müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etmek’ suçundan 7 ay 15 günden 5 yıl 3 aya kadar hapis talebiyle iddianame hazırlanmıştı.