Hakim karşısını çıkan Merve Taşkın: Kombinim nasıl?
Fenomen Merve Taşkın, 14 Şubat'ta yaptığı bir sosyal medya paylaşımı nedeniyle 'müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etmek' suçundan dün hakim karşısına çıktı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Merve Taşkın, 'Mahkeme kombinim nasıl bu arada?' dedi.
Fenomen Merve Taşkın 14 Şubat 2025 Sevgililer Günü’nde müstehcen görüntülerinin yer aldığı öne sürülen sosyal medya hesabından ‘’14 Şubat’ta yalnız olanlarla akşam yemeği için kız arkadaş olabilirim, ücret 400 bin lira, konuşkanım, bolca sohbet edebiliriz, güzelim, dışarıda benimle iyi bir imaj oluşturabilirsin’’ şeklinde paylaşım yapmış, paylaşım gerekçesiyle Taşkın hakkında zincirleme şekilde ‘müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etmek’ suçundan 7 ay 15 günden 5 yıl 3 aya kadar hapis talebiyle iddianame hazırlanmıştı.
Konuya ilişkin Taşkın’ın yargılanmasına başlandı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Merve Taşkın ve avukatı Feyza Altun hazır bulundu.
ADLİ KONTROL TEDBİRLERİ KALDIRILDI
Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Merve Taşkın’ın savunmasının alınmış olmasını da göz önüne alarak ‘konutu terk etmemek’ ve ‘yurt dışına çıkış yasağı’ şeklindeki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına karar verdi. Duruşma, eksik hususların giderilmesi için ertelendi.
Merve Taşkın sosyal medya hesabından duruşma ile ilgili açıklama yaptı.