Estetik kaygılarla cerrahi operasyonlara başvuranların
sayısı her geçen yıl artıyor. Gelişen teknoloji ve uygulamalar sayesinde
müdahale edilebilen bölgeler de çoğalıyor. Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı
Op. Dr. Sadullah Karun geçmişte cerrahi müdahale denildiğinde insanların aklına
yalnızca burun ameliyatlarının geldiğini, ancak günümüzde vücudun çok farklı
bölgeleri için operasyon gerçekleştirdiklerini söyledi.
Yalnızca yüz değil vücudun dikkat çeken bölgelerinde de
kişilerin estetik operasyonları tercih ettiğini ve bu konuda bilinç düzeyinin
her geçen gün arttığını belirten Karun, “Kişilerin en büyük
estetik kaygısı yüz bölgesindeki burun. Sonrasında ise şaşırtıcı olsa da kalçalar geliyor. Popo estetiği, karın estetiği ve meme
büyültme-küçültme-dikleştirme operasyonları da kişilerin en çok estetik cerrahi
müdahale talep ettiği bölgeler oluyor“
dedi.
Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Sadullah Karun,
günümüzde en çok tercih edilen estetik cerrahi operasyonlarını şu şekilde açıkladı:
Burun Estetiği
(Rinplasti)
Burun estetiği günümüzde hem kadın hem de erkeklere en çok
uygulanan ameliyat. Burun ameliyatı planlanırken hem fonksiyonel hemde estetik
(kozmetik) amaçlı düşünülmeli, yani hem nefes alma sorunu ortadan kaldırılmalı
hem de burun şekli arzu edilen hale getirilmelidir. Burun nefes yolunun
açılması ile hastanın ağızdan nefes alması ortadan kalkar, horlama varsa
genellikle düzelir ve sinüzite neden
olan birinci sebeb ortadan kaldırılmış olur. Bu nedenle burun ameliyatları
sadece estetik kaygı açısından düşünülmez.
Popo Estetiği – Popo
Büyütme
Yapısal ve etnik nedenlerle vücut şekillenmesi insanlarda
birbirinden farklıdır. Meme büyütme ve küçültme işlemlerinde olduğu gibi bel bölgesinin inceltilip kalça bölgesinin
dolgunlaştırılması da mümkün. Popo büyütme ve kaldırma işlemlerinde bel
bölgesine liposuction, kalça bölgesine yağ injeksiyonu ya da popoya silikon
protez yerleştirilmesi gibi farklı yöntemler uygulanabiliyor. Yöntemlerin
ilerlemesiyle günümüzde popo estetiği yaptıranların sayısı da hızla artmış
durumda.
Yüz ve Boyun Estetiği
İnsan yüzünde çok
bölge var, buralaardaki hoşa gitmeyen küçük özellikler bile kişiyi oldukça
üzebiliyor. Kaş, göz kapağı, yanak, çene, dudak, alın ve boyun bölgelerinin bir
arada tedavi edildiği farklı operasyonel yöntemler mevcut. Bu operasyonlarda en
önemli kriter kişilerin doğal görüntüsüne ve ifadesine zarar verilmeden,
istenilmeyen kırışıklık ve sarkıklıkların giderilmesini sağlamak.
Karın Estetiği
(Abdominoplasti)
Karın bölgesindeki sarkıklığı ve yağ fazlalığını düzeltmek
için bu fazlalıkları alma, yani karın germe ameliyatları uygulanıyor. Bu
ameliyat esnasında karın duvarında, kas tabakalarında oluşmuş gevşeme ve
yırtılmalar da düzeltilerek düzgün bir karın duvarı elde edilebilir. Hamilelik
ya da farklı nedenlerden dolayı hızla kilo alıp veren kişiler özellikle bu ameliyatı
tercih edenler oldu.
Meme büyültme ve
küçültme operasyonları
Büyültme-küçültme ya da dikleştirme fark etmeksizin meme
estetiği kadınların çok sık talep ettiği bir operasyon yöntemi. Özellikle vücut
yapısına uygun olmamasının, kıyafetlerin yakışmamasının, alt ve üst kıyafetler
arasında beden ölçüsü farkı olmasının dışında sütyen askılarının omuzları
kesmesi, sırt ağrısı oluşması meme altlarında terleme ve tahriş oluşması büyük
memelerde sık görülen ve rahatsızlık verici problemler olarak karşımıza çıkıyor.
Meme küçültme ameliyatı hemen daima meme dikleştirme işlemi ile beraber oluyor
ve bazen meme dikleştirmeye, küçültme ihtiyacından fazla oluyor. Büyültme
işlemi ise kişinin öz güvenini yerine getirmesi açısından çok etkili oluyor.