Burun estetiğinden meme ameliyatlarına, yüz ve boyun estetiğinden karın estetiğine... İşte kadınların en çok tercih ettiği estetik operasyonlar...

Estetik kaygılarla cerrahi operasyonlara başvuranların sayısı her geçen yıl artıyor. Gelişen teknoloji ve uygulamalar sayesinde müdahale edilebilen bölgeler de çoğalıyor. Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Sadullah Karun geçmişte cerrahi müdahale denildiğinde insanların aklına yalnızca burun ameliyatlarının geldiğini, ancak günümüzde vücudun çok farklı bölgeleri için operasyon gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yalnızca yüz değil vücudun dikkat çeken bölgelerinde de kişilerin estetik operasyonları tercih ettiğini ve bu konuda bilinç düzeyinin her geçen gün arttığını belirten Karun, “Kişilerin en büyük estetik kaygısı yüz bölgesindeki burun. Sonrasında ise şaşırtıcı olsa da kalçalar geliyor. Popo estetiği, karın estetiği ve meme büyültme-küçültme-dikleştirme operasyonları da kişilerin en çok estetik cerrahi müdahale talep ettiği bölgeler oluyor“ dedi.

Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Sadullah Karun, günümüzde en çok tercih edilen estetik cerrahi operasyonlarını şu şekilde açıkladı:

Burun Estetiği (Rinplasti)

Burun estetiği günümüzde hem kadın hem de erkeklere en çok uygulanan ameliyat. Burun ameliyatı planlanırken hem fonksiyonel hemde estetik (kozmetik) amaçlı düşünülmeli, yani hem nefes alma sorunu ortadan kaldırılmalı hem de burun şekli arzu edilen hale getirilmelidir. Burun nefes yolunun açılması ile hastanın ağızdan nefes alması ortadan kalkar, horlama varsa genellikle düzelir ve sinüzite neden olan birinci sebeb ortadan kaldırılmış olur. Bu nedenle burun ameliyatları sadece estetik kaygı açısından düşünülmez.

Popo Estetiği – Popo Büyütme

Yapısal ve etnik nedenlerle vücut şekillenmesi insanlarda birbirinden farklıdır. Meme büyütme ve küçültme işlemlerinde olduğu gibi bel bölgesinin inceltilip kalça bölgesinin dolgunlaştırılması da mümkün. Popo büyütme ve kaldırma işlemlerinde bel bölgesine liposuction, kalça bölgesine yağ injeksiyonu ya da popoya silikon protez yerleştirilmesi gibi farklı yöntemler uygulanabiliyor. Yöntemlerin ilerlemesiyle günümüzde popo estetiği yaptıranların sayısı da hızla artmış durumda.

Yüz ve Boyun Estetiği

İnsan yüzünde çok bölge var, buralaardaki hoşa gitmeyen küçük özellikler bile kişiyi oldukça üzebiliyor. Kaş, göz kapağı, yanak, çene, dudak, alın ve boyun bölgelerinin bir arada tedavi edildiği farklı operasyonel yöntemler mevcut. Bu operasyonlarda en önemli kriter kişilerin doğal görüntüsüne ve ifadesine zarar verilmeden, istenilmeyen kırışıklık ve sarkıklıkların giderilmesini sağlamak.

Karın Estetiği (Abdominoplasti)

Karın bölgesindeki sarkıklığı ve yağ fazlalığını düzeltmek için bu fazlalıkları alma, yani karın germe ameliyatları uygulanıyor. Bu ameliyat esnasında karın duvarında, kas tabakalarında oluşmuş gevşeme ve yırtılmalar da düzeltilerek düzgün bir karın duvarı elde edilebilir. Hamilelik ya da farklı nedenlerden dolayı hızla kilo alıp veren kişiler özellikle bu ameliyatı tercih edenler oldu.

Meme büyültme ve küçültme operasyonları

Büyültme-küçültme ya da dikleştirme fark etmeksizin meme estetiği kadınların çok sık talep ettiği bir operasyon yöntemi. Özellikle vücut yapısına uygun olmamasının, kıyafetlerin yakışmamasının, alt ve üst kıyafetler arasında beden ölçüsü farkı olmasının dışında sütyen askılarının omuzları kesmesi, sırt ağrısı oluşması meme altlarında terleme ve tahriş oluşması büyük memelerde sık görülen ve rahatsızlık verici problemler olarak karşımıza çıkıyor. Meme küçültme ameliyatı hemen daima meme dikleştirme işlemi ile beraber oluyor ve bazen meme dikleştirmeye, küçültme ihtiyacından fazla oluyor. Büyültme işlemi ise kişinin öz güvenini yerine getirmesi açısından çok etkili oluyor.