Göz çevresi estetiği son dönemin en ilgi gören estetik alanlarından biri. Tüm enerjimizi, mutluluğumuzu, hüznümüzü; kısacası duygularımızı gözlerimizden okumanın mümkün olduğu düşünülürse, yaşlanmanın en büyük etkilerini ilk etapta gördüğümüz göz çevresinin estetiği daha da önem kazanıyor. Peki en yeni uygulamalar neler, öğrenmek ister misiniz?

Kimi zaman genetik kimi zaman ise yaşlanmaya bağlı olarak göz yapımız değişiyor ve duygularımızı göstermede sorunlar yaşayabiliyoruz. Yaşlanmaya bağlı olarak kaşlarda düşme, göz kapaklarında sarkma, göz kenarında düşme, göz etrafında kırışıklıklar, göz altında torbalanma ve sarkma meydana gelebiliyor. Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Selçuk Yazan, “Gözler ruhun dış dünyaya açılan penceresidir’’ diyor ve göz çevresi estetiği hakkında merak edilenleri anlatıyor.







Sizce göz estetiğindeki konsept ne olmalı? ‘Cat Eyes’ bakışı nedir?

Estetik konseptinde gözlerin ayrı bir yeri var. Güzel göz yapısı, olabildiği kadar büyük ve hafif çekik olmalı. Göz eğimi hafif yukarı bakan (badem şeklinde), gözün dış kenarı ve kaş mesafesi yeterli açıklıkta olmalı.



Gözleri ve kaşları operasyon öncesi nasıl değerlendiriyorsunuz?

Gözler ve kaşlar bir bütündür. Kaşları gözlerden ayrı düşünemeyiz. Bu yüzden kaşların yapısı ve şekli çok önemli. Kaşların yeterli kalınlıkta olması gerekiyor. Kaş düz ve kısa olmalı ya da kaşın kavsinden sonraki bölümü uzun olmamalı.



Göz çevresi estetiğinde, cerrahi müdahale nasıl yapılıyor?

Şakak bölgesinde, saçlı deri içerisinden bir kesi yapılıyor. Kaş kaldırma, göz kenarı kaldırma ya da yanak kaldırma işlemlerine göre yapılan kesinin uzunluğu değişiyor. Mümkün olduğunca saç köklerine zarar vermeden, uygun cerrahi planda yeterli miktarda bir cep açılıyor. Kaş kaldırma, göz kaldırma ve yanak kaldırma işlemlerine göre açılan cebin büyüklüğü değişiyor. SMASS dediğimiz kaslarımızın ve derin dokuların üzerini örten astar yapısı geriliyor ve kalıcı dikişlerle sabitleniyor. Bu işlemi yaptığınızda yıllar içinde esnemiş olan dokular eski haline getirilebiliyor. Fakat sarkan sadece derin dokular, kaslar olmuyor. Deri de esneyerek sarkıyor ve bu sarkma göz kenarlarında kırışıklık olarak dışa yansıyor. Bu yüzden sarkan derinin ve deri altı dokuların beraber gerginleştirilmesi gerekiyor. Aksi takdirde ameliyatın uzun dönem sonuçları çok tatmin etmiyor.



Canthoplasty uygulaması nasıl bir yöntem?

Göz şekli ve göz kenarının yerini kalıcı olarak daha yukarı taşıyabilmek için göz kenarından 3-4 milimetrelik kesi yapılıyor. Gözün dış kenarı uygun pozisyon verildikten sonra kalıcı dikişlerle yeni yerine sabitleniyor.



Alt göz kapağı ameliyatı (Lower Blepharoplasty) nasıl yapılıyor?

Kirpik dibinden alt göz kapağı boyunca bir kesi yapılıyor. Alt göz kapağının sarkmış deri fazlası yeterli miktarda çıkarılıyor, uygun pozisyonda adaptasyon sağlanarak alt göz kapağı gerginleştiriliyor. Hastanın yaşı, derinin sarkma durumuna göre alt göz kapağı ameliyatı temporal lift (şakak germe) ameliyatı ile kombine edilebiliyor.