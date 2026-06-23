Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'ın gurur günü

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'ın kızları Su liseden mezun oldu...

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'ın gurur günü
Elele Online

Elele Online

2008 yılında evlenen Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan'ın kızları Su liseden mezun oldu. Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'ın gurur günü - Resim : 1

"SENİNLE GURUR DUYUYORUZ"

Pınar Altuğ, yaşadığı gururu sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı. Ünlü oyuncu, "12 sene önce minnacıktın seni okulun bahçesinden sınıfına uğurladığımızda, şimdi hayata adım atan muhteşem bir genç kız olarak ayrılıyorsun o bahçeden... Seninle gurur duyuyoruz ve seni çok seviyoruz. Yolunuz açık olsun" dedi.

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'ın gurur günü - Resim : 2

 
 
 
 
 
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Pinar Altug Atacan (@pinaraltug_atacan)'in paylaştığı bir gönderi

 

 