Estetik diş hekimliğinde son günlerin üzerinde en çok konuşulan uygulamalarını araştırdık.

Hazırlayan: Gülru İncu

Kişiye özel gülüş tasarımıyla ayrıcalıklı bir gülüşe sahip olmak mümkün. Diş Hekimi ve Protez Uzmanı Çağdaş Kışlaoğlu “Eğer kişi gülüşünden memnun değilse ve ağzını kapatarak gülüyorsa diş hekimine başvurup diş estetiği ve gülüş tasarımı konusunda bilgi almalı” diyor.

İşte diş estetiğinde en çok uygulanan yöntemler;

BondIng

Bonding işleminde dişlere zarar vermeden dişlerdeki küçük şekil bozuklukları gideriliyor ve diş aralıkları kapatılıyor. Bonding uygulanan dişler normal dişler kadar renk değişimine uğruyor. Cilalama yapılarak lekelenmeye karşı dayanıklılığı arttırılabiliyor. Sigara, çay, kola ve kahvenin sebep olduğu lekelenmeler rutin diş temizliğiyle giderilebiliyor. Gerektiğinde yeniden bonding işlemi yapılıyor. Bu işlem her yaşta kişiye uygulanabilir. Bonding ayrıca dişte çarpma veya kırılma olduğunda o bölgeyi tamir etmek için de kullanılıyor.

Pembe Estetik (GIngIvoplastI veya diş eti estetiği)

Estetik diş eti uygulamalarına pembe estetik deniyor. Çağdaş Kışlaoğlu, “Eğer kişi, güldüğü zaman diş etleri çok görünüyorsa ve aynı zamanda diş boyları olması gerekenden daha kısa ise bu birey pembe estetik için çok iyi bir adaydır. Tek seansta diş etleri daha az görünür hale gelecek ve dişlerin boyları daha uzun olacaktır. Kişi dişlerinin şeklinden memnun ise pembe estetikten başka bir işlem yapmaya gerek kalmaz. Eğer dişlerinin şeklinden memnun değilse porselen laminalar ile gülüş tasarımı yapılabilir. Diş eti bölgesinde en çok karşılaştığımız sorun, diş eti hastalıklarının dışında, gereğinden fazla görünen diş etleri ya da asimetrik diş eti seviyeleri. Lazerle yapılan operasyon ile 15 dakikada mükemmel gülüşü yakalamak mümkün” diyor.

Kişiye özel gülüş tasarımı

Kışlaoğlu; yüz hatlarının, cinsiyetin, yaşın, gülüş simetrisinin, dişlerin sıralanışının ve renklerinin, dudaklar ile diş etlerinin estetik gülüş ifadesini belirleyen faktör olduğunun altını çiziyor ve sözlerini şöyle sürdürüyor: “Gülüş tasarımında tüm bu faktörler göz önüne alınarak dişlerin formu belirleniyor. Estetik diş hekimliğinde amaç kişiye doğal, kişinin yüzüne yakışan ve kişiyi daha genç, dinamik ve başarılı gösterecek dişler yapmak.”

Ağızda direkt mum mock-up uygulamaları

Bu uygulamada diş hekimi mum esaslı, dişe benzeyen özel bir malzeme ile kişinin ağzında var olan dişlerinden alınan ölçüden elde edilen kalıp üzerine gülüş dizaynı yapıyor. Mumlar dişlere tek tek uygulanarak hasta ile hekim karşılıklı beklentilerini konuşuyorlar. Mum üzerine yapılan boy, şekil, fırlaklık ve genişlik değişimleri sonucunda kişiler özledikleri gülüş dizaynına sahip olabiliyor. Gülüş tasarımında en çok tercih edilen yöntemin porselen lamina ile yapılan gülüş tasarımı olduğunu belirten Dr. Çağdaş Kışlaoğlu, laminaların doğal dişler ile aynı karakteristiğe sahip olduklarını ve yüzey karakteri ve güzel bir renk ile beraber uygulandığını söylüyor.