Genç ve güzel görünmek için bıçak altına yatmak istemeyenler ameliyatsız tedavi yöntemlerine yöneliyor. İple yüz germe (D Lift) uygulaması da onlardan biri.

Peki uygulama nasıl yapılıyor, kimlere uygulanabiliyor, avantajları neler? Dermamed Poliklinikleri kurucularından Dr. Levent Türbedar, iple yüz germe (D Lift) uygulaması hakkında tüm merak edilenleri anlattı ve dikkat edilmesi gerekenlerle ilgili soruları yanıtladı.

D Lift (iple yüz germe) nasıl ortaya çıktı?

D Lift aslında gözümüzün önünde duran bir oluşumdan esinlenilmiş bir buluş. Hepimiz biliriz ki ameliyat edilmiş dikiş yerlerinin etrafında uzunca bir süre daha sert bir doku oluşur. Araştırmacılar bu sert dokuya bakıldığında görülmüş ki ipliklerin etrafında gelişen fibroblastik aktivasyon sonucu kolajen dokusu artmış ve böylece hem yara kaynamış hem de etraf doku bir hayli sıkı bir yapıya dönüşmüş. Bunu göz önüne alan klinisyen tıp doktorları, uygun tepki gösterebilecek incelikte özel bir ameliyat ipliğini bir iğnenin içine yerleştirmişler. Bu ipleri de iğneler yardımıyla cilt altı dokusuna yerleştirilecek bir teknik geliştirmişler, böylece iple yüz germe metodunun da temeli atılmış.

D Lift (iple yüz germe) nasıl uygulanır?

İple yüz asma tedavisi, özel olarak üretilen ameliyat ipleri ile uygulanır. Öncelikle doktor tarafından bir muayene gereklidir. Bu muayenede işlem için uygunluğunuz saptanır. İşlemin sakıncalı olmadığı ve sarkma, kırışıklık, çizgi gibi problemleri olan hastalarda iple yüz asma tedavisi yapılır. D Lift (iple yüz germe) işleminde öncelikle yüzünüz temizlenir. İplik yerleştirme işleminde, anestezik krem veya lokal anestezi de kullanılabilir. Uygulama yapılacak olan alana lokal anestezi kremi sürülerek etki etmesi beklenir. Gereken bölgelerde işaretlenen noktalara, çok ince iğneler içerisine yerleştirilmiş PDO (polidioksanon) ipler uygulanır (enjekte edilir). Bu işlem cilt altı bölgesine 1 cm aralıklar bırakarak adeta beton bir yapının içindeki demir kafesler gibi döşenerek yapılmaktadır. İplerin gerekli noktalara konumlandırılması tamamlandıktan sonra yavaş yavaş bütün ipler sırasıyla deri altına kanüller içinden itilir. Tüm ipler konumlandırılıp yerleştirildikten sonra cilt üzerinde yatıştırıcı kremler uygulanarak tedavi tamamlanır.

İple yüz germe ağrılı-acılı bir işlem midir?

İşlem lokal anestezi altında yapıldığından operasyon sırasında her hangi ağrı ve acı hissedilmez.

İple yüz germe tedavisi hangi durumlarda uygulanabilir?

İple yüz germe işlemleri, sarkma, kırışıklık, elastin kaybı, çene hattı ve yüz hatlarının sarkma nedeni ile netliğini kaybetmesi, derinin aşağı düşmesi, alt göz kapaklarının altında kırışıklıklar oluşması, ağız-dudak çevresinde kırışıklıklar oluşması gibi durumlarda uygulanır.

D lift (iple yüz germe) işlemi ne kadar sürer?

Tedavinin tamamı işlem bölgesini göre değïşim gösterir. 15-45 dakika arasında sürmektedir.

Yüze yerleştirilen ipler hissedilir mi ve dışarıdan bakıldığında fark edilir mi?İplikler yerleştirildikten sonra hissedilmemektedir ve çok ince olduklarından cilt yüzeyine dışarıdan bakıldığında gözle fark edilmemektedir.

İple yüz germe işlemi ne zaman etki gösterir?

Hemen görülen olağan dışı toparlanma etkisi biraz da ödeme bağlıdır, ama erken etki 15 gün içinde fark edilmeye başlayıp, gerçek etki ise giderek artarak kolajen aktivasyonu ile 2-3 ay içinde çok daha fazla belirginleşecektir.

İple yüz germe tedavisinde kullanılan ipler nasıl iplerdir?

İple yüz asma tedavisinde kullanılan ipler ameliyat ipi tipinde üretilen ve D lift tedavisi için tasarlanan iplerdir. Bu iplerin, deri altında farklı noktalarda germe görevi görecek olan; düz, kılçıklı, konili ve tırnaklı çeşitleri vardır. Hangi ipin kullanılacağına işlem öncesi yapılan muayenede karar verilir. Muayene sonucu ciltteki problemlerin derecesi, ne derece bir gerdirme yapılacağını belirler. Buna ek olarak her ip tipi farklı derece ve farklı bir yüz noktasında gerdirme görevi görmektedir. Örneğin; konili ipler orta yüz ve burun hattında asma işlemi için uygun olabilir gibi. Bu özelliklere göre bazen tüm ip tipleri gerekli olan bölgelere uygulanabilir, bazen de tek tip ip D Lift işlemlerinde kullanılabilir.

İple yüz germe işlemi nasıl bir etki yaratır?

D Lift (İple yüz germe) tedavisinde uygulanan PDO iplere reaksiyon olarak vücut fibroplast ve büyüme faktörü içeren kolajen üretir. Böylece lifting etkisi çifte katlanmış olur. Uygulama; germe, kırışıklıkları açmak, yüz bölgesinde kırışık ve sarkmaları toparlamak, D lift etkisi yaratıp çene hattını ve yüz hatlarını belirginleştirmek, elmacık ve göz çevresinde net, sıkı bir görünüm elde etmek gibi bir etki yaratır.

D Lift (iple yüz germe) uygulamasının avantajları nelerdir?

Kısa sürede uygulanır, konforlu ve zararsızdır, kolajen üretimini tetikler, ince kırışıklıkları giderir, kolay ve güvenilirdir, lokal anestezi altında uygulanır, gerektiğinde uygulama tekrarlanabilir, tedavi sonrasında hemen makyaj uygulaması mümkündür, risk veya komplikasyonlara rastlanma olasılığı nadirdir.

İple yüz germe işlemi güvenli midir?

Uzman ve bu konuda tecrübeli bir doktor tarafından gerçekleştirildikçe evet, oldukça güvenlidir. D Lift yüz germe işlemi sonrasında küçük morluklar haricinde başka bir problemle karşılaşılmaz. Kullanılan ipler, poliproplen denilen ve sağlık için uygunluğu kanıtlanmış PDO denen ameliyat iplikleridir. Bu ipler aynı zamanda cerrahide beyin, kalp ve abdominal operasyonlarda uzun yıllardan beri ameliyat ipliği olarak kullanılmaktadır. Lokal anestezi yöntemiyle uygulanan, genel anesteziye ihtiyaç duyulmayan bir işlem olduğundan genel anestezide rastlanan hiçbir riski taşımaz.

İple yüz germe işleminden sonra nelere dikkat edilmeli?

Çoğu hasta hemen uygulama sonrasında günlük aktivitelerine dönmektedir. Bu süre zarfından önce ağzın çok geniş açılması veya abartılmış mimiklerin yapılmasından kaçınılmalıdır. İşlemden 3 hafta sonrasına kadar ise yüzün ovuşturulmasından ve yüz üstü yatmaktan kaçınılmasını tavsiye ediyoruz. Yüze fazla baskı yapılmaması gerekmektedir. Bu 3 haftanın sonunda işlem gören bölgeler normal olarak hareket ettirilmeye başlanabilir. İşlemin ardından ilk birkaç gün içerisinde bazı şişlik, kızarıklık veya morluklar olması doğal olarak karşılanmakta ve bunları azaltmak için buz kompresi uygulanması önerilmektedir. Hastanın yüzünde hissedeceği rahatsızlık hissi diğer cerrahi operasyonlara göre minimum düzeydedir ancak her deri altı işleminde rastlanabileceği gibi işlem sonrası ilk birkaç gün içerisinde hafif bir kaşıntı hissi görülebilir. İşlemin sonrasındaki ilk günde başınızı kaldırmak ve yüksekte tutmak, şişlikleri azaltmaya yardım eder.

D Lift (iple yüz germe) işlemi kalıcı bir çözüm müdür?

Hayır değildir. İple yüz germe işlemleri ile yerleştirilen ameliyat ipleri, bir süre sonra deri altı hücreleri tarafından emilerek yok edilebilirler. Bu nedenle de ömür boyu kalıcılık sağlamazlar. D Lift etkisinin ne kadar süreceği ise her hastada farklıdır. Çünkü her insanın deri yapısı, kas yapısı, hormonal durumu ve yaşı farklıdır. Bu kriterler kalıcılık süresini etkiler. Ancak genel olarak etki süresi 2 yıl devam eder.

İple yüz germe tedavisi yapıldıktan sonra geri dönüşü olan bir işlem midir?

D Lift tedavisi, yapıldıktan sonra hasta çeşitli sebepler ile yapılan tedaviden vazgeçerse, yerleştirilen ipler deri altından çıkartılabilir. Bunun için ikinci bir operasyon gereklidir. Bu operasyonda da lokal anestezi ve tek bir seans gereklidir.

D Lift vücutta nerelere uygulanır?

D Lift'in (iple yüz germe) yüz bölgesi dışında boyun ve vücutta birçok uygulama alanı bulunmaktadır. Yüzde özellikle yanak, kaş ve göz kapağı sarkmasında, alın germede, bozulmuş çene çizgisinin düzeltilmesinde ve boyun germede başarıyla kullanılmaktadır. Vücutta ise sarkmış kol altları ve bacak içleri için ideal tedavi yöntemlerinden birisidir. Ayrıca deforme olmuş karın derisini toparlamakta da yardımcıdır.