Cildinizin 10 yıl daha genç görünmesini istemez misiniz? Kırışıklıklar, akne izleri, kollardaki sarkmalar ya da cilt gevşekliği gibi sorunlar için BBL tedavisi etkili çözümler sunuyor.

Genç ve taze bir cilt için BBL

Amerika’da 10 yıldır uygulanan geniş bant ışık kaynağı ve yeni geliştirilen Forever Young modu tedavisi, keskinliği azalmış çene çizgisi, yüzün farklı yerlerindeki kırışıklıklar, akne izleri, kollardaki sarkmalar ve cilt gevşekliği şikayetleri için oldukça etkili çözümler sunuyor. Anestezi ve Medikal Estetik Uzmanı Dr. Yasemin Hizarcı, BBL (geniş bant ışık) Forewer Young tedavisi hakkında merak edilenleri anlattı...

Nasıl çalışıyor?

BBL kaynağının değişebilen filtreleri sayesinde değişik dalga boylarında ışık elde ediliyor. Kişinin cilt tipine ve tonuna göre uygulanan filtre sistemi ile uygun dalga boyu ve enerji seçilerek hızlı atımlı (sn’de 15 atım) gelişmiş teknolojisiyle birçok cilt problemi ve sıkılaşmada güvenilir ve etkili sonuç veriyor. Stanford Üniversitesi’nde yapılan araştırmalarda da BBL tedavisinin cilt hücrelerindeki (1000’den fazla RNA’da) gen yapısını onarıp, yenileyerek cildi gençleştirdiği hücresel biyopsi alınarak da saptanmış.

BBL hangi bölgelere uygulanıyor?

BBL yüz bölgesi ile beraber kol, bacak içleri ve karına da uygulanabilen vücut sıkılaştırıcı bir yöntem olarak tanımlanıyor. Özellikle kol ve bacak içi sarkıklıklarında çok etkili oluyor. Gebelik sonrasında da karın sarkmalarından kurtulmak için faydalı bir yöntem olarak karşımıza çıkıyor. Bu yöntemin en önemli özellikleri arasında lekeleri, akneleri ve kılcal damarları da değişik filtrelerle tedavi etmesi yer alıyor.

BBL (geniş bant ışık) kaç seansta, ne kadar aralıklarla uygulanıyor?

BBL'in ortalama dört seans protokolü olduğunu belirten Dr. Hizarcı; “30 ila 40 dakikada gerçekleştirilen tedavi hastanın cilt yaşlanma derecesine bağlı olarak 6 ayda bir uygulanıyor. Toplam dört seanslık protokolü tamamladıktan sonra cildin yaşlılık durumu ve yapısına göre senede iki defa uygulama ile ömür boyu genç kalmayı sağlamak mümkün oluyor. Cildi 10 yıl kadar genç bir görünüme kavuşturuyor" diyor. Her insanda cilt yaşlanması genelde 25-30’lu yaşlarda başlıyor. 35 yaşından itibaren cilt hasarı oluşmasıyla birlikte bu yöntem rahatlıkla uygulanabiliyor. Hatta 70 yaşına kadar bile bu işlemi yaptırılabiliryor. BBL işleminin yüz ve vücudun diğer kısımlarında da sıkılaştırıcı etkisi görülüyor. Ciltteki hücreleri ve DNA’yı gençleştirdiği için göz etrafında oluşmuş olan çizgileri iyileştirmede de faydası oluyor. Dolayısıyla ciltteki çizgilerin azalması ve hatta silinmesine etkisi olduğu için botoks'un etkisini kolaylaştırıcı sinerjik bir etki gösteriyor. Bu çizgilerin derinleşmesini engellediği gibi düzelmesi ve açılmasına da yardımcı oluyor.

Kimler yaptırabilir?

BBL kadınların olduğu kadar erkek hastaların da ilgi gösterdiği bir yöntem. BBL ile ince çizgilerin açılması, cildin kalıcı olarak yenilenmesi mümkün olduğu için botoks ve dolduyu tercih etmeyen erkekler bu yöntemi tercih ediyorlar.

Yan etkisi var mı?

İşlem sırasında ufak bir kızarıklık oluşabiliyor. Bu da 15-20 dakika içerisinde geçiyor. Sıkılaştırma dalga boyunda kullanılan dalga boyu infrared ışını olarak tanımlanıyor. Böylelikle çok zor ciltlerde bile sıkılaşma sağlanabiliyor. Cilt rengine ve uygulanan enerjiye göre cildi etkili bir şekilde soğutan başlık sistemine sahip olduğundan ciltte herhangi bir yan etki yaratmıyor.

Kimler yaptırmamalı?

Hamilelerin, cildinde yara ya da aktif enfeksiyonu olanların, ışığa karşı duyarlı olanların ve sara hikayesi olanların BBL uygulaması yaptırması uygun değil. Cildin derin tabakasında çalışıldığı için işlem yapıldığı gün aşırı sıcak su ile duş alınması, sauna, buhar banyosu gibi aktivitelerde de bulunulmaması gerekiyor.