Puzzle’ın son parçası yeni cilt

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Lekeler tedavi olmadan maalesef geçmez, son pişmanlık fayda etmez! Güzelliğin anahtar parçası cildiniz için harekete geçin.

Yazı: Nilgün Yıldız



Güneş de masumluğunu yitirdi. Kıs kendini gösterdiğinde onun sevmediğimiz yüzü ile tanışıyoruz; ardında leke bırakan yüzü! Aslında bu lekelerle hayatınız boyunca birlikte yaşamanız gerekmiyor. Lekelerden kurtulmaktan için pek çok yöntem var.



Yeni nesil oksijen terapisi

Cilt hücrelerine daha fazla oksijen gitmesini sağlayarak daha genç, daha taze görünümlü bir cilt yaratmayı amaçlayan OxyGeneO terapisinin, ilham kaynağı doğal kaplıcalar. Medikal Estetik Uzmanı Dr. Mustafa Karataş, bu uygulamanın amacının cildi canlandırmak, daha duru ve taze bir cilt yaratmak olduğunu söylüyor. Bu yeni yöntemde vücudun kendi doğal mekanizmaları kullanılıyor. Doğal kaplıca tedavilerinin cilde oksijen sağladığı zaten biliniyor. Bu uygulamanın çıkış noktası da kaplıcaların cilt üzerindeki bu olumlu etkisi. Bu etkiyi taklit ederek ve tedavi yapılan bölgedeki cilt hücrelerine oksijen göndererek zincirleme bir reaksiyonun oluşması tetikleniyor. Magnezyum askorbit fosfat, kojik asit ve retinol gibi antiaging maddelerin cilde iletildiği bir uygulama yapılıyor. İnce çizgilerin ve kırışıklıkların yumuşamasına aynı zamanda gözeneklerin küçülmesine, matlaşmış cildin canlı görünmesine de yardımcı oluyor. Ciltteki pigmentasyon lekelerinin hafiflemesini amaçladığı için cilt rengini düzenlenmeye de yardımcı oluyor. Uygulama sonrasında fark hemen görülmeye başlanıyor. Belirli aralıklarla birkaç kür uygulaıyor. İşlem sonrasında kişi normal yaşantısına geri dönebiliyor.



Temizle ve parlat

Lazer teknolojiler son 15 yıldır kullanılıyor. Fakat teknoloji ilerledikçe cilt yenilemede Fraxel teknoloji daha sık kullanılmaya başlandı. Cilt ancak yanık

ya da kesik gibi travmalara karşı iyileştirme mekanizmalarını çalıştırıyor.

Elbette cildimizi yakıp kesemeyeceğimize göre cilt yüzeyine zarar vermeden, lazerin cildin onarım mekanizmalarının harekete geçmesini sağlayacak alt tabakaya iletilmesi gerekiyor. Fraxel, noktasal bir atışla cilt altına iletilebilen bir ışık. Dr. Mustafa Karataş, “Lazerli bu yöntem yumuşak dokuyu sıkılaştırmaya, cildi yenilemeye, erken kırışıklıkları düzeltmeye ve yaşlanmaya bağlı lekeler, melazma, güneş lekeleri ve cilt renk değişikliklerini gidermeye yardımcı oluyor. Yaşlanmış ve tahrip olmuş ciltlerde dermis tabakasına uyarı yaparak, dermisin doğal olarak ürettiği kolajeni ve hücreleri tetiklemeyi amaçlıyor” diyor.

Lazerle leke tedavisi için yaklaşık 2-4 haftalık aralıklarla, ortalama 3-5 seans öneriliyor. İyileşmenin ise yaklaşık 2-3 ay içinde olması hedefleniyor.





