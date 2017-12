Bir türlü kurtulamadığınız bölgesel fazlalıkları, vücudunuzda sıkılık ve selülit sorunu yaşıyorsanız yeni nesil teknolojilerden biri olan Zeltiq CoolSculpting’i de deneyebilirsiniz.

Herhangi bir ameliyat yapılmaksızın bölgesel yağları dondurarak yağ hücrelerini parçalamayı amaçlayan bu uygulamanın keşfedilmesi ise şöyle gerçekleşiyor: Boston General Hospital Hastanesi’nden Dr. R. Rox Anderson ve Dr. Dieter Manstein, çok fazla buzlu dondurma yiyen üç ila beş yaş arasındaki çocukların yanaklarında çökme olduğunu görüyor. Buradan yola çıkarak yağ hücrelerini kontrollü biçimde düşük ısıya maruz bırakarak bölgesel incelme sağlanıp sağlanmayacağı üzerine çalışmalar yapmaya başlamasıyla ise bu tedavi şekli ortaya çıkıyor. Yöntemin uygulandığı alanda, yağ hücrelerinin sıcaklığı sıfır dereceye kadar düşürülüyor ve kristalize olan yağ hücreleri düşük ısılarda yaşayamadıkları için parçalanıyor ve bir süre sonra da karaciğer yardımıyla vücuttan atılıyor. Uygulama öncesi herhangi bir hazırlığa ihtiyaç duyulmayan Tedavi lokal fazlalıkların olduğu her bölgeye uygulanabiliyor. Dr. Buket Yıldırım, tedavinin 'love handle' da denen belin yan kısımlarındaki fazlalıklar, çene altı, kollar, üst ve alt karın, bacaklar, göbek, kalça, sırt, sutyen altındaki katlar ve basen gibi tüm bölgesel fazlalıklarda etkili olduğunu söylüyor.



Nasıl uygulanıyor?

Her bölge için tek seans yeterli oluyor. Uygulama yapılacak bölgenin cilt üstüne koruyucu bir jel ped konuyor. Yağ fazlalığının olduğu bölge bir kapsülün içine vakumlanarak çekiliyor ve bir saat sürecek tedavi başlıyor. Cihaz yağ hücrelerinin bulunduğu alanı kontrollü bir şekilde dört derece ile eksi dört derece arasında donduruyor.Böylece yağ hücrelerinde programlanmış ölüm süreci başlıyor. Uygulama yapılan kişi, işlemin ilk üç, dört dakikasında vakumlama yüzünden bir sızı hissedebiliyor. Uygulama sonrasında ise herhangi bir ağrı söz konusu olmuyor. Bölgede birkaç gün hassasiyet, kızarıklık ve hafif bir sızı görülmesi normal. Değişim ise üç hafta içinde başlıyor. Bu etki ikinci ve üçüncü aylarda daha da belirgin bir hal alıyor, ikinci aydan itibaren değişime uğrayan yağ hücrelerin için yüzde 20-40 kadarı donarak ölmesi ve metabolize olarak lenf sistemi ile vücuttan atılması amaçlanıyor.



Daha sıkı bir vücut

Thermage CPT, vücut gençleştirmede kullanılan yöntemlerden bir diğeri. Bu yöntem, cerrahi bir müdahale olmadan vücutta daha sıkı bir görünüm yaratmayı ve yaşla birlikte bozulan hatları yeniden oluşturmayı amaçlıyor. Bu uygulama ile cilde kaybettiği elastikiyetini geri vermek, daha şekilli bir siluet yaratmak mümkün olabiliyor. Tüm cilt tiplerine her mevsim uygulanabilmesi, işlemin tekrarının gerekmemesi, doğal bir görünüm sağlaması ve iyileşme sürecinin olmaması bu uygulamanın tercih edilmesinde oldukça etkili. Thermage CPT, kolların, kalçanın, bacakların ve karın bölgesinin sıkılaşmasında ve şekillenmesi için uygulanabiliyor. Sistem selülit görünümünü hazmetmekte de etkili.







Nasıl uygulanıyor?

Dr. Buket Yıldırım, cildin alt katmanlarına radyo frekans dalgaları göndererek etki eden uygulamanın bir el aparatı sayesinde daha kolay ve daha etkin enerji gönderimi sağladığını, uygulama bölgesine göre değişse de tedavinin ortalama 1-1,5 saat kadar sürdüğünü belirtiyor. Yöntem, ciltteki kolajeni ısıtarak daha düzgün, daha sıkı bir cilt için yeni kolajen üreterek yeniden biçimlendirme sağlamayı amaçlıyor. Sadece tek bir seansta cilt altına kontrollü olarak verilen radyo frekans enerjisi, cildin derin tabakasındaki liflerin kolajen moleküllerine ulaşarak bu lifleri kısaltıp gerginleştirmeye ve dokulardaki sarkmaları toparlamaya yardımcı oluyor.



Tek seans yeterli

Tek bir seans uygulanması ile izleyen günlerde ciltte bir dirilik hissi meydana gelse bile, tedavinin gerçek etkisi kolajen yapıda yarattığı değişikliklerle başlıyor ve tam sonuçlar ise birkaç ay içinde alınıyor. Sistemin bir diğer önemli avantajı ise uygulama bittiğinde hemen sosyal yaşamanıza geri dönebilmeniz. Çünkü tüm anti-aging süreç cildin alt tabakalarında gerçekleşiyor ve cildin yüzeyinde herhangi bir tahribata neden olmuyor. İşlem sırasında oluşan hafif kızarıklık da tedaviden birkaç saat sonra yok oluyor. Uygulama eğer istenirse iki sene sonra tekrar yapılabiliyor.



