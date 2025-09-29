Faslı kadınların bilmenizi istemediği 5 güzellik sırrı

Vücudun En Büyük Sırrı: Hamam ve Siyah Sabun (Savon Noir)

Faslı güzelliğin temeli, banyo yapmak değil, arınmaktır; yani Hamam ritüelidir. Bu ritüelin yıldızı ise Savon Noir (Siyah Sabun) denilen, zeytin yağı bazlı, kalın ve macunsu sabundur.

Siyah sabun, cildi derinlemesine temizler, yumuşatır ve ölü derinin atılması için hazırlar. Sabunun ardından kullanılan pürüzlü Kessa eldiveni ile yapılan sert kese, cildi baştan aşağı soyarak kan dolaşımını hızlandırır ve cildi bebek gibi pürüzsüzleştirir. Bu rutin, cildin kendini yenilemesini sağlayan en etkili sır olarak kabul edilir.