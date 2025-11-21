'Fox Eye' etkisi: Gözleri çekik gösteren 4 pratik makyaj hilesi

3. Gizli Silme ve Aydınlatma (Concealer Lift)

Profesyonel makyaj artistlerinin en sevdiği lifting hilesidir.

Hile: Kanat (eyeliner) kuyruğunuzu çektikten sonra, keskin bir fırça yardımıyla açık tonlu kapatıcıyı (concealer) alın. Gözünüzün dış köşesinin hemen altındaki alanı (yani eyeliner'ın kuyruğunun bittiği noktanın altını) düz ve yukarı açılı bir çizgi çekerek temizleyin.

Amaç: Bu teknik, eyeliner çizgisini daha keskin hale getirir ve göz çevresindeki koyu gölgeleri kaldırarak, gözü optik olarak yukarı doğru "kaldırır."