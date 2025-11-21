'Fox Eye' etkisi: Gözleri çekik gösteren 4 pratik makyaj hilesi
Gözleri daha badem şeklinde, daha uzun ve yukarı doğru çekik göstermek için makyaj sanatçıları tarafından sıkça kullanılan, illüzyon yaratan birkaç temel hile bulunur. İşte gözleri çekik gösteren 4 pratik makyaj hilesi...
Gözleri çekik gösteren makyaj tüyoları, Kendall Jenner'ların ve Bella Hadid'lerin estetikle elde ettiği badem gözlerden sonra popülerleşmeye başladı. Peki, doğuştan badem göze ya da çekik göze sahip olmadan makyaj hileleriyle nasıl o hale getirebiliriz?
1. Ters Kanat (Lifted Liner) Tekniği
Gözleri çekik göstermenin en temel yolu, eyeliner'ın yönünü değiştirmektir.
Hile: Eyeliner'ınızı kirpik çizginizin başladığı yerden değil, alt kirpik çizginiz bittikten hemen sonra yukarı doğru bir uzantı olarak çizin.
Uygulama: Kuyruğu, göz kapağınızın katlanma çizgisini takip etmeyecek şekilde, şakağınıza doğru hafifçe kaldırın. Klasik eyeliner'ı gözün tam ortasından çekmek yerine, sadece dış köşeye odaklanın. Bu, gözün dışa ve aşağıya dönük görünmesini engeller.
2. Gölgeyi Yukarı Taşıma
Göz farını uygularken, dış köşedeki koyu rengi sadece göz çukuruna değil, yukarı doğru taşıyın.
Hile: Koyu kahve veya bronz tonlardaki farı, gözün dış köşesinde bir "V" şeklinde uygulayın. Ardından bu V'nin ucunu kaşın kuyruğuna (şakak kemiğine) doğru hafifçe karıştırarak yukarı doğru uzatın.
Amaç: Bu, gözün katlanma bölgesindeki (crease) gölgeyi yukarı kaldırır ve göz kapağının sarkmasını gizleyerek çekiklik algısı yaratır.
3. Gizli Silme ve Aydınlatma (Concealer Lift)
Profesyonel makyaj artistlerinin en sevdiği lifting hilesidir.
Hile: Kanat (eyeliner) kuyruğunuzu çektikten sonra, keskin bir fırça yardımıyla açık tonlu kapatıcıyı (concealer) alın. Gözünüzün dış köşesinin hemen altındaki alanı (yani eyeliner'ın kuyruğunun bittiği noktanın altını) düz ve yukarı açılı bir çizgi çekerek temizleyin.
Amaç: Bu teknik, eyeliner çizgisini daha keskin hale getirir ve göz çevresindeki koyu gölgeleri kaldırarak, gözü optik olarak yukarı doğru "kaldırır."