Galaktik bakışlar: Sezon trendi fütüristik makyaj ve 9 ürün önerisi

Elektrik mavisi ve ultraviyole tonları; galaktik göz makyajlarının temel renklerini oluşturuyor. Şüphesiz ki bu sezon gözlerde bolca canlı renge, holografik yansımaya ve ışıltıya rastlayacağız. En büyük ilhamımız ise tabii ki sonsuz galaksi! Öncelikle bu makyajı yaparken yüzünüzde ten makyajı olmamalı; makyaja gözlerle başlayacağız. Aksi halde dökülen pigmentler ve simler fondöteninizde kirli bir görüntü yaratabilir. Yoğun renk veren ürünler kullanacağımız için göz kapaklarını nötrlemek ve far uygulamasına hazır hale getirmek oldukça önemli. Bu nedenle makyaja geçmeden önce göz kapaklarınıza mutlaka bir far bazı uygulayın. Bu, makyajın hem daha kalıcı olmasını hem de renklerin birbirine karışmadan durmasını sağlayacak.

Hazırlayan: Damla Durak

Galaktik göz makyajlarında bir önemli trend de renkli eyeliner uygulaması. Mavi, yeşil, mor ya da dilediğiniz renklerde kuyruklu keskin eyeliner’lar yapmayı unutmayın. Işıltıyı ve galaksi görünümünü artırmak için makyajlarda rahatlıkla kullanılabilecek sticker formdaki vücut taşlarını kullanabilirsiniz.

Mat farlarınızı uygularken oturtma fırçalarını, metalikleri uygularken parmaklarınızı kullanmanız size bu göz makyajında en iyi sonucu verecektir.