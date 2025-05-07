Gece yatmadan önce yüze güneş kremi sürülür mü? Faydaları ve zararları neler?

Gün içinde dışarı çıkıyorsak, güneş bulutların arkasına saklansa bile mutlaka güneş kremi sürmemiz gerektiğini artık biliyoruz. İklim değişikliği ve ozon tabakasının incelmesi nedeniyle, daha zararlı UV ışınları bulutlu katmanlardan bile size ulaşabilir. Bu nedenle, güneşli veya kapalı olsun, her gün güneş kremi kullanmak esastır. Peki, geceleri güneş kremi sürmemiz gerekir mi? Sürersek faydaları ve zararları neler? Geceleri yüzünüze güneş kremi sürmenizi kimse engellemiyor olsa da, bazı insanlar bundan emin değil.

Gece yatmadan önce yüze güneş kremi sürülür mü?

Bazıları gece SPF nemlendirici kullanmanın faydalarını vurgularken, diğerleri gece güneş kremi kullanmanın zararlı olabileceğini söylüyor ve hatta bazıları gece SPF kullanmanın o kadar zararlı veya faydalı olmadığını söyleyerek tarafsız bir duruş sergiliyor.

Gece güneş kremi kullanmanın zararları

Gözenek Tıkanıklığı: Güneş kremindeki moleküller, gün boyunca güneş hasarına karşı maksimum koruma sağlamak için etkili bir şekilde çalışan oldukça büyüktür ancak gece boyunca ciltte bırakıldığında, büyük molekülleri gözenekleri tıkayabilir ve gözeneklerin genişlemesine neden olabilir. Bu nedenle bundan faydalanmak yerine cildinizi kötüleştirebilirsiniz.

Bozulmuş Cildin Bariyer Fonksiyonu: Kirliliğe, güneş ışığına ve aşırı hava koşullarına her gün maruz kalan cildin doğal bariyeri iyileşmek ve tekrar dışarı çıkmaya hazırlanmak için zamana ihtiyaç duyar ve bunun için en iyi zaman, cildin doğal seramidlerinin kirlilikten ve UV ışınlarından uzakta huzur içinde rahatlamak ve onarmak için çalıştığı gecedir. SPF uygulamak bu işlevi bozar ve cilde daha fazla zarar verebilir.

Tamamen gereksiz: Güneş kreminin işlevi, güneşin zararlı UV ışınlarına karşı koruma sağlayarak güneş hasarını önlemektir ancak geceleri UV ışınları yoktur ve güneş kreminin koruma işlevine gerek yoktur, bu da gece güneş kremi sürmenin tüm amacını tamamen gereksiz kılar.

Gece güneş kremi kullanmanın faydaları var mı?

Televizyon, bilgisayar ekranları ve cep telefonları gibi elektronik cihazlardan gelen mavi ışık cilde zarar verebilir ve erken yaşlanmaya katkıda bulunabilir. Mavi ışık güneşte doğal olarak bulunur ve güneş kremi UV ışınlarına karşı koruma sağlamanın yanı sıra bundan da korur.

Yani güneş ışığı olmadığında akşamları güneş kremi sürmek zararlı mavi ışığa karşı koruma sağlayabilir. Ancak güneş kremiyle uyumanın faydalarına dair araştırma destekli iddialar yoktur çünkü güneş kreminin koruma sağladığı elektronik cihazlardan gelen bu potansiyel olarak zararlı mavi ışığa bile maruz kalmazsınız. Sabah SPF içeren bir nemlendirici kullanıyorsanız ve gece başka bir nemlendiriciye geçmek istemiyorsanız, gece SPF kullanmanın cildinize potansiyel zararını verebilirsiniz.

Genellikle, SPF nemlendiriciler yüksek bir SPF derecesine sahip değildir, bunun yerine gece güneş kremi sürmek kadar zararlı olmayabilecek 15 ila 30 arasında minimum bir SPF'ye sahiptir. Ancak, Hyaluronik Asit açısından zengin bir nemlendirici krem ​​kullanmak, cildinizin gece boyunca onarılması, tedavi edilmesi ve beslenmesi için muazzam faydalar sağlayacaktır ve bu da gözeneklerinizi tıkayabilecek ve diğer olası zararların yanı sıra cilt tahrişine neden olabilecek bir SPF nemlendiricisinden daha iyi bir seçimdir.