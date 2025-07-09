Geniş gözeneklere veda! 10 etkili yöntemle pürüzsüz ve sıkı bir cilt

Etkili Çift Temizlik: Kir ve Yağa Geçit Yok!

Cilt bakımı rutinlerinin temelini oluşturan temizlik, gözenekler için de kilit noktadır. Gün içinde biriken makyaj, kir, sebum ve çevresel faktörler gözenekleri tıkayarak genişlemelerine neden olur. Bu yüzden özellikle akşamları çift temizlik yapmalısınız:

Adım 1: Yağ bazlı bir temizleyici ile makyajınızı ve güneş kreminizi tamamen çözdürün.

Adım 2: Su bazlı, nazik bir temizleyici ile cildinizi arındırın. Bu, gözeneklerinizin derinlemesine temizlenmesini sağlar.