Glikolik asidin saça faydaları nelerdir? Nasıl kullanılır?

Gıdalarda bulunan bir tür alfa hidroksi asit olan glikolik asit, cilt bakımı dünyasında oldukça popülerdir. Akneli veya mat cildi olan birçok kişi, cilt bakımı rutinine glikolik asit ekler. Peki şeker kamışından elde edilen bu doğal asidin saçlarınıza da faydalı olduğunu biliyor musunuz? Netizenler kepekten kurtulma özelliği nedeniyle glikolik asiti tercih ederken, yağlı saçları olan ve saç dökülmesiyle uğraşanlar için harikalar yaratabilir. Ancak bu faydalardan yararlanmak istiyorsanız glikolik asit konsantrasyonu ve süresi konusunda dikkatli olmanız gerekir. Çok fazla glikolik asit saç derisinin tahriş olmasına neden olabilir. Bu nedenle saç için glikolik asit kullanmadan önce ne kadarının yeterince iyi olduğunu ve onu nasıl güvenli bir şekilde kullanacağınızı öğrenin.

Glikolik asit nedir?

Glikolik asit, şeker kamışından elde edilen suda çözünebilen bir alfa hidroksi asittir. 2009 yılında Kozmetik Dermatoloji dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, en yaygın olarak peeling maddesi olarak kullanılıyor. Ölü cilt hücrelerini temizlemeye, hücre yenilenmesini teşvik etmeye ve cilt dokusunu ve tonunu iyileştirmeye yardımcı olabileceği için cilt bakımında yaygın olarak kullanılıyor.

GLİKOLİK ASİDİN SAÇA FAYDALARI NELERDİR?

1. Kepek giderme

Dermatolog Dr. Pawan Singh, glikolik asidin önemli faydalarından birinin kepek, kaşıntı ve pullanma gibi yaygın kafa derisi sorunlarını hafifletmeye yardımcı olan peeling özelliği olduğunu söylüyor. Glikolik asit, ölü deri hücrelerini bir arada tutan bağları parçalayarak, bunların kolayca dökülmesini sağlar.

2. Yağ üretimini kontrol eder

Glikolik asit, yağlı saçları olan kişiler için harikadır çünkü fazla sebumu ortadan kaldırabilir. Bu şekilde yağ üretimini kontrol etmeye ve kafa derisini daha temiz tutmaya yardımcı olabilir. Ayrıca, antibakteriyel ve antimikrobiyal özellikleri kafa derisini temizlemeye yardımcı olarak zararlı bakterilerin varlığını azaltır.

3. Saç uzamasının uyarılması

Glikolik asit, saç derisindeki kan dolaşımını artırarak saç köklerini besler ve saç uzamasını teşvik eder. İyileştirilmiş kan akışı, saç köklerine temel besinleri ve oksijeni ulaştırarak saç uzama döngüsünü destekler.

4. Geliştirilmiş saç dokusu

Glikolik asit kullanımı, saç kütiküllerini yumuşatarak saç dokusunu iyileştirebilir. Bu, saçın daha pürüzsüz, daha parlak ve daha yönetilebilir görünmesini sağlar. Pürüzsüz kütiküller ışığı daha iyi yansıtır ve daha sağlıklı ve daha canlı görünümlü saçlarla sonuçlanır.

5. Geliştirilmiş ürün emilimi

Bu asit, saç bakım ürünlerinin emilimini artırabilir. Dr. Pawan, bir saç bakım rutinine dahil edildiğinde, saç şaftına daha iyi nüfuz etmesini sağlayarak saç kremlerinin, serumların ve tedavilerin etkinliğini optimize edebilir ve bu ürünlerden maksimum fayda sağlayabileceğini söylüyor.

SAÇ İÇİN GLİKOLİK ASİT NASIL KULLANILIR?

Düşük konsantrasyonlu bir glikolik asit serumunu doğrudan saçınıza ve saç derinize uygulayabilirsiniz. Hafifçe masaj yapın, 20 ila 30 dakika bekleyin ve ardından normal şampuanınızla yıkayın. Dr. Pawan, akşamları kullanmak veya kullandıktan sonra güneşe çıkarsanız başınızı örtmek en iyisidir çünkü glikolik asit saç derinizi güneş yanığına karşı daha hassas hale getirebilir diyor.