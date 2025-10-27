Hailey Bieber yüzüne yaptırdığı işlemleri açıkladı

Yüzündeki kozmetik uygulamaları anlatan Hailey Bieber; "PRP'yi çok seviyorum. Mikroiğneleme ile PRP yapmayı seviyorum" dedi. PRP, kişinin vücudundan küçük bir miktar kan alındıktan sonra kanın özel bir işlem ile plazmasının ayrıştırılarak, vücuda enjeksiyon yoluyla geri verilmesi işlemine deniyor. Bieber da "Kanınızı alıyorlar ve temelde ısıtıp soğutuyorlar, kanınız bir nevi jel kıvamına geliyor. Sonra enjekte ediyorsunuz. Ben de bunu yaptım ve bayıldım. Gülümseme çizgilerime enjekte ettim. Gözlerimin altına enjekte ettim" diye anlattı.