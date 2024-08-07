Hype Me’den yeni ürünler ve seyahat boy ürün seçenekleri

Gratis’in saç bakım ürünleri markası Hype Me, yeni ürünler çıkardığını duyuruyor. Yeni bakım serileri arasında kıvırcık saçlar için özel üretilmiş Curl serisi, seyahat boy serisi, durulanmayan saç bakım serisi ve yağ, serum ve tonikten oluşan bakım ürünleri yer alıyor.

Curl serisinde, şampuan ve durulanmayan saç bakım kremi, saç kremi ve sıvı saç kremi olmak üzere üç farklı saç kremi var.

Seyahat boy serisinde, onarıcı şampuan, onarıcı saç kremi, dengeleyici şampuan ve dengeleyici saç kremi bulunuyor. Seyahat ve spor gibi durumlar için ufak boyda ürünler ideal.

Sachet maske serisinde biotin dökülme karşıtı saç maskesi, hyalüron nemlendirici saç maskesi, keratin onarışı saç maskesi yer alıyor.

Durulanmayan bakım kremleri serisinde onarıcı, nemlendirici olmak üzere iki ürün var.

Bakım grubunda ise hyalüron saç serumu, onarıcı saç bakım yağı, biotin kafein saç derisi toniği, aloe vera ve çay ağacı yağı saç derisi serumu yer alıyor.