Ünlüler yangın için üzüntülerini dile getirdi: "Dualarımız sizinle"

İzmir’in Çeşme ve Ödemiş ilçelerinde çıkan orman yangınları rüzgarın etkisiyle hızla yayılırken, ünlüler sosyal medya hesaplarından yangın için üzüntülerini dile getirdi ve yardım çağrılarında bulundu.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Ünlüler yangın için üzüntülerini dile getirdi: "Dualarımız sizinle" - Resim : 1

Demet Akalın

"Dualarımız sizinle. Hakkınız ödenmez."

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Ünlüler yangın için üzüntülerini dile getirdi: "Dualarımız sizinle" - Resim : 2

Şahan Gökbakar

"2021 Marmaris yangını sırasında yaptığım yayınlar geldi aklıma. Kendimi gördüm sanki. Allah yardımcınız olsun."

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Ünlüler yangın için üzüntülerini dile getirdi: "Dualarımız sizinle" - Resim : 3

Elçin Sangu

"Bakın bu öyle böyle bir yangın değil bu bir felaket şuan bir felaket yaşanıyor evlere kadar ulaşan ,şehire inen ve söndürülemeyen bir felaket! Tüm izmir halkı ve canlıları büyük bir tehdit altında ,biz de çaresizce yanmayı bekliyoruz,uyku uyumadan her an haber almak için tetikte bekliyoruz .Artık bir şeyler yapın. #izmiryanıyor"

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Ünlüler yangın için üzüntülerini dile getirdi: "Dualarımız sizinle" - Resim : 4

Çelik

"Vatan Toprağı Kutsaldır! Kaderine Terkedilemez! Ne yapabilirsem, elimden ne gelirse yapacağım. Ödemiş’ten Buca ve Çeşme’ye geçeceğim. Bir kişiye daha su verebilsem, bir hastayı hastaneye götürsem, bir hayvan dostumuzu daha kurtarabilsem bana yeterli. Evimde oturmaktansa küçük de olsa bir katkı verebilmeyi istedim, şov için değil gönülden buradayım. Arazi aracım ve ekibimle birlikte bize verilen ne görev var ise yerine getireceğiz bugün ve yarın. Sevgiler. ÇELİK"