Ünlüler yangın için üzüntülerini dile getirdi: "Dualarımız sizinle"
İzmir’in Çeşme ve Ödemiş ilçelerinde çıkan orman yangınları rüzgarın etkisiyle hızla yayılırken, ünlüler sosyal medya hesaplarından yangın için üzüntülerini dile getirdi ve yardım çağrılarında bulundu.
Demet Akalın
"Dualarımız sizinle. Hakkınız ödenmez."
Şahan Gökbakar
"2021 Marmaris yangını sırasında yaptığım yayınlar geldi aklıma. Kendimi gördüm sanki. Allah yardımcınız olsun."
Elçin Sangu
"Bakın bu öyle böyle bir yangın değil bu bir felaket şuan bir felaket yaşanıyor evlere kadar ulaşan ,şehire inen ve söndürülemeyen bir felaket! Tüm izmir halkı ve canlıları büyük bir tehdit altında ,biz de çaresizce yanmayı bekliyoruz,uyku uyumadan her an haber almak için tetikte bekliyoruz .Artık bir şeyler yapın. #izmiryanıyor"
Çelik
"Vatan Toprağı Kutsaldır! Kaderine Terkedilemez! Ne yapabilirsem, elimden ne gelirse yapacağım. Ödemiş’ten Buca ve Çeşme’ye geçeceğim. Bir kişiye daha su verebilsem, bir hastayı hastaneye götürsem, bir hayvan dostumuzu daha kurtarabilsem bana yeterli. Evimde oturmaktansa küçük de olsa bir katkı verebilmeyi istedim, şov için değil gönülden buradayım. Arazi aracım ve ekibimle birlikte bize verilen ne görev var ise yerine getireceğiz bugün ve yarın. Sevgiler. ÇELİK"