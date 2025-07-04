Ünlüler yangın için üzüntülerini dile getirdi: "Dualarımız sizinle"

Çelik

"Vatan Toprağı Kutsaldır! Kaderine Terkedilemez! Ne yapabilirsem, elimden ne gelirse yapacağım. Ödemiş’ten Buca ve Çeşme’ye geçeceğim. Bir kişiye daha su verebilsem, bir hastayı hastaneye götürsem, bir hayvan dostumuzu daha kurtarabilsem bana yeterli. Evimde oturmaktansa küçük de olsa bir katkı verebilmeyi istedim, şov için değil gönülden buradayım. Arazi aracım ve ekibimle birlikte bize verilen ne görev var ise yerine getireceğiz bugün ve yarın. Sevgiler. ÇELİK"