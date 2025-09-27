İkinci buluşmayı garantileyecek 9 parfüm önerisi
İlk buluşmada kıyafetleriniz, konuşmanız ve tavrınızla dikkat çekebilirsiniz. Ancak akılda kalıcılığın, yani ikinci buluşmanın asıl garantisi, geride bıraktığınız o gizemli ve davetkar kokudur...
Koku duyusu, hafıza ile en güçlü bağı kuran duyumuzdur. Doğru parfüm seçimi, sıradan bir anı unutulmaz bir deneyime dönüştürebilir. İşte size, yalnızca iyi kokmakla kalmayıp, karşınızdaki kişide "Bunu bir daha yaşamalıyım" hissi uyandıracak, imza niteliğinde 9 etkili parfüm notası ve marka önerisi...
Prada Paradoxe - Eau de Parfum
Üst notalarda Armut, Neroli, Bergamot, Kalp notalarında Yosun, Yasemin, Neroli Özü, Temel notalar Ambrofix, Serenolide, Amber, Bourbon Vanilya
CHLOÉ CL Eau de Parfum Intense - Refillable Eau de Parfum
Çiçeksi, Amberi Odunsu Tepe Nota: Ahududu Kalp Nota:Gül, Dip Nota: Kaşmeran, Sedir Ağacı
Yves Saint Laurent Yves Saint Laurent Libre Edp 90 ml Kadın Parfüm
Üst Notalar: Mandalina Yağı - Tahıl Yağı - Fransız Lavanta Yağı – Kuşüzümü. Kalp Notalar: Lavanta yağı - Zambak - Yasemin - Portakal Çiçeği. Dip Notlar: Vanilya özü - Sedir Ağacı Yağı - Amber – Misk.