İlk buluşmada sıkabileceğiniz en risksiz 6 kadın parfümü
O ilk buluşma anı... Tatlı heyecan, dolabın önünde 'ne giyeceğim?' krizleri ve o meşhur soru: Hangi parfümü sıksam? Karşı tarafın burnunu yormayacak, 'temiz, samimi ve kaliteli' hissettiren, 2026'nın en risksiz ve sevilen 6 parfümünü seçtik...
1 / 7
Parfümü sıkarken "Az, çoktur" kuralını unutmayın. Boynunuzun iki yanına ve bileklerinize birer fıs yeterli. Unutmayın, o kokuyu sadece size yaklaştığında alması, gizemli ve çekici bir merak uyandıracaktır. İşte ilk buluşmada sıkabileceğiniz en risksiz 6 kadın parfümü...
2 / 7
Chanel No: 5
Mayıs gülü ve yasemin etrafında oluşan bu çiçek buketi, üst notasında narenciye notalarıyla hareketleniyor.
9.250 TL
3 / 7
Yves Saint Laurent Libre
Üst notalarda Lavanta, Mandalina, Siyah Frenk Üzümü ve Petitgrain; orta notalarda Lavanta, Portakal Çiçeği ve Yasemin; temel notalar Madagaskar Vanilya, Misk, Sedir ve Ambergris
4.950 TL
4 / 7
Narciso Rodriguez
Üst Notalar: Gül, Şeftali Posası
Orta Nota: Misk Kalbi
Alt Nota: Paçuli, Amber
7.479 TL