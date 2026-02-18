İlk buluşmada sıkabileceğiniz en risksiz 6 kadın parfümü

O ilk buluşma anı... Tatlı heyecan, dolabın önünde 'ne giyeceğim?' krizleri ve o meşhur soru: Hangi parfümü sıksam? Karşı tarafın burnunu yormayacak, 'temiz, samimi ve kaliteli' hissettiren, 2026'nın en risksiz ve sevilen 6 parfümünü seçtik...

Aybüke Sengir

Parfümü sıkarken "Az, çoktur" kuralını unutmayın. Boynunuzun iki yanına ve bileklerinize birer fıs yeterli. Unutmayın, o kokuyu sadece size yaklaştığında alması, gizemli ve çekici bir merak uyandıracaktır. İşte ilk buluşmada sıkabileceğiniz en risksiz 6 kadın parfümü...

Chanel No: 5  

Mayıs gülü ve yasemin etrafında oluşan bu çiçek buketi, üst notasında narenciye notalarıyla hareketleniyor.

9.250 TL

Yves Saint Laurent Libre 

Üst notalarda Lavanta, Mandalina, Siyah Frenk Üzümü ve Petitgrain; orta notalarda Lavanta, Portakal Çiçeği ve Yasemin; temel notalar Madagaskar Vanilya, Misk, Sedir ve Ambergris

4.950 TL

Narciso Rodriguez

Üst Notalar: Gül, Şeftali Posası
Orta Nota: Misk Kalbi
Alt Nota: Paçuli, Amber

7.479 TL