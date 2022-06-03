Instagram'da kusursuz görünen fotoğrafların sırrını anlattı...
Instagramda gördüğünüz güzel vücutların ve yüzlerin gerçeğini yansıtmadığını az çok bilsek de bunu güzel tasvir eden bir yaşam koçu Instagram üzerinden aslında sosyal medyanın bir yalan olduğunu bize tekrardan hatırlatıyor. 23 yaşındaki Josephine, herkesin kendini sevmesi gerektiğini aşılıyor.
23 yaşındaki Josephine, Danimarka'nın Kopenhag şehrinde yaşayan bir yaşam koçu ve son zamanlarda vücut pozitifliği üzerine Instagram üzerinden pek çok gönderi paylaştı. Gerçek hayatta olduğu kişi ve sosyal medyada yansıttığı kişi arasındaki farkı anlatan paylaşımları son dönemde oldukça ilgi çekiyor.
Josephine, kendi fotoğrafları üzerinden Instagram için verdiği pozları ve normal hayatta olduğu halini karşılaştıran bir dizi paylaşım yapıyor.
Instagram'da paylaşılan vücutların gerçek olmadığını ve sosyal medyanın sadece gösteri yeri olduğunu savunan yaşam koçu beden olumlamasıyla destek gördü. Sosyal medya için verilen poz ile gerçek hayatta vücudunun nasıl olduğuna dair farkı iki kareye sığdıran yaşam koçu şunları yazdı: "Sen yeterlisin sen fazlasıyla yeterlisin. Ve nedenini biliyorsun? Çünkü sen sensin. O değil. Sen. Doğma şansın çok küçüktü ama işte buradasın. Bence sen bu dünyaya bir amaç için gönderildin. Bence sen bu dünyaya kendi benzersiz güçlerin ve yeteneklerinle geldin. Bunları kucaklamayı kendine borçlusun. Sen. Sen yetersin."
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Josephine, kendini sevmeyi ve vücut kabulünü teşvik etmeyi amaçladığı Instagram hesabında 174.000'den fazla takipçiye sahip. Gerçek görünüşü ile Instagram'a verdiği pozu ve vücudunu karşılaştıran Josephine, fotoğrafın altına şunları yazdı: "Yeterli olmak için mükemmel görünmek veya her şeyi mükemmel yapmak zorunda değilsiniz. Yeterli olmak için mükemmel olmana gerek yok. Sadece kendin olarak zaten yeterlisin."
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Yaşam koçu, Instagram için verilen pozların aslında vücudu daha iyi gösterme amacında olduğunu paylaşımlarında anlatıyor.
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Josephine, fotoğrafı çeker çekmez konulmadığını aynı fotoğrafın bir çok versiyonunun olduğunu ve açılara göre oynandığını hatırlatıyor. "Sadece bir fotoğraf çekip Instagram'ına yükleyen birini tanımıyorum. Çoğu zaman bir ton fotoğraf çekiyoruz çünkü çoğunun Instagram'a layık olmayacağını biliyoruz. Favori fotoğrafımızı yayınlıyoruz ve beğenmediklerimizi siliyoruz. Bu yüzden mükemmel fotoğraf görünce onun aslında gerçekliği yansıtmadığını bilmelisin ve asla gerçek hayatla kıyaslamamalısın"
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