Instagram'da kusursuz görünen fotoğrafların sırrını anlattı...

23 yaşındaki Josephine, Danimarka'nın Kopenhag şehrinde yaşayan bir yaşam koçu ve son zamanlarda vücut pozitifliği üzerine Instagram üzerinden pek çok gönderi paylaştı. Gerçek hayatta olduğu kişi ve sosyal medyada yansıttığı kişi arasındaki farkı anlatan paylaşımları son dönemde oldukça ilgi çekiyor.

Josephine, kendi fotoğrafları üzerinden Instagram için verdiği pozları ve normal hayatta olduğu halini karşılaştıran bir dizi paylaşım yapıyor.

Instagram'da paylaşılan vücutların gerçek olmadığını ve sosyal medyanın sadece gösteri yeri olduğunu savunan yaşam koçu beden olumlamasıyla destek gördü. Sosyal medya için verilen poz ile gerçek hayatta vücudunun nasıl olduğuna dair farkı iki kareye sığdıran yaşam koçu şunları yazdı: "Sen yeterlisin sen fazlasıyla yeterlisin. Ve nedenini biliyorsun? Çünkü sen sensin. O değil. Sen. Doğma şansın çok küçüktü ama işte buradasın. Bence sen bu dünyaya bir amaç için gönderildin. Bence sen bu dünyaya kendi benzersiz güçlerin ve yeteneklerinle geldin. Bunları kucaklamayı kendine borçlusun. Sen. Sen yetersin."