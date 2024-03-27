Kakao yağı veya shea yağı: Kuru ciltler için en iyisi hangisi?

Kuru cildiniz varsa vücut yağı en iyi arkadaşınız olmalıdır. Cildi yumuşak ve pürüzsüz hale getirmek için yağları kullanan bir nemlendiricidir. Vücut yağlarının farklı türleri vardır. Shea yağı ve kakao yağı en popülerler arasındadır. Bunların her ikisi de sert dış etkenlere karşı koruyucu bir bariyer görevi gören derin etkili nemlendiricilerdir. Peki cildinizin shea yağına mı yoksa kakao yağına mı ihtiyacı var? Gerçekten birini seçmeniz gerekiyor mu yoksa daha yumuşak bir cilt elde etmek için her iki yağı da karıştırabilir misiniz? Kuru ciltler için shea yağı mı yoksa kakao yağı mı seçmeniz gerektiğini öğrenin.

KAKAO YAĞI NEDİR?

Kakao yağı, çikolata üretiminde kullanılan kakao çekirdeklerinden elde edilen bir yağdır. Güçlü nemlendirici özellikleriyle bilinir ve cilt bakım ürünlerinde sıklıkla kullanılır. Dermatolog Dr Rishabh Raj Sharma, yağın bir bariyer görevi görerek cildi nemli tutması nedeniyle cilt sağlığına da faydalı olduğunu söylüyor.

SHEA YAĞI NEDİR?

Shea yağı, shea ağacının yemişlerinden üretilir ve son derece nemlendiricidir. Çatlakları, kırışıklıkları ve saç dökülmesini azaltırken aynı zamanda kaşıntı ve kuruluk gibi saçla ilgili rahatsızlıklara da fayda sağlar. Alerji ve Klinik İmmünoloji Dergisi'nde yayınlanan 2009 tarihli bir araştırmaya göre, shea yağı, egzama semptomlarını azaltmada petrol ürünlerinden daha iyi olabilir.

SHEA YAĞI VE KAKAO YAĞI ARASINDAKİ FARKLAR NELERDİR?

Shea yağı ve kakao yağı bitki kaynaklarından elde edilen doğal yağlardır ancak aralarında farklılıklar vardır.

1. Kökenler

Shea yağı için, Afrika shea ağacının yemişleri, Vitellaria paradoxa veya Butyrospermum parkii, Afrika ağacından shea yağı çıkarmak için kullanılır. Kakao yağı elde edilirken, kakao yağı çıkarmak için Theobroma cacao kakao muamelesinin kabuklarından elde edilen tohumlar kullanılır.

2. Özellikler

Shea yağı oda sıcaklığında katılaşır ve kremsi bir dokuya sahiptir. Cilde temas ettiğinde hemen emilir ve erir, ciltte yağsız bir his bırakır. Kakao yağı normal sıcaklıkta katı kalır ve shea yağından daha sert bir dokuya sahiptir. Cilde uygulandığında hızla erir ve kadifemsi, pürüzsüz bir kıvama gelir.

3. Kompozisyon

Stearik asit, linoleik asit ve oleik asit, shea yağında yüksek oranda konsantre olan yağ asitleri arasındadır. Ayrıca A ve E vitaminleri ile triterpenler ve kateşinler gibi diğer sağlıklı maddeleri de içerir.

Doymuş yağ asitleri, özellikle stearik ve palmitik asitler kakao yağında bol miktarda bulunur. Oleik asit ve diğer doymamış yağ asitleri de mevcuttur. Ayrıca kakao yağında doğal olarak oluşan iki antioksidan olan polifenoller ve E vitamini bulunur.

4. Koku

Shea yağının kokusu hassas ve cevizlidir. Bununla birlikte, kullanılan standart ekstraksiyon teknikleri nedeniyle, rafine edilmemiş shea yağı biraz dumanlı ve doğayla bağlantılı bir kokuya sahip olabilir.

Kakao çekirdeklerinde bulunan doğal maddeler, çikolatanın tamamlayıcısı olan kakao yağına kendine özgü bir aroma verir. Arıtma derecesi bu kokunun ne kadar güçlü olduğunu etkiler.

5. Faydaları

Shea yağı, sedef hastalığı ve egzama da dahil olmak üzere birçok cilt rahatsızlığını hafifletir ve cildi nemlendirir. Dr Sharma, cildi onarmaya ve güneş yanıklarına ve UV hasarına karşı korumaya yardımcı olan antioksidan ve antiinflamatuar nitelikler içerdiğini söylüyor.

Yumuşatıcı nitelikleri nedeniyle kakao yağı cildin pürüzsüzleşmesine ve yumuşamasına yardımcı olur. Kuru cildi nemlendirmek için sıklıkla cilt bakım ürünlerine dahil edilir.

SHEA YAĞI KURU CİLTLER İÇİN KAKAO YAĞINDAN DAHA MI İYİDİR?

Shea yağının daha fazla yağ asidi içeriği onu kuru ciltler için biraz daha iyi hale getirebilir. Ancak uzman, her ikisinin de kuru ciltler için harika seçenekler olduğunu söylüyor. Aslında kakao ve shea yağı bir araya getirilerek her iki bileşenin de faydalarını içeren zengin bir nemlendirici elde edilebilir. Bunları cilt bakım rutininize dahil etmek için shea yağı ve kakao yağı içeren vücut yağı gibi ürünleri tercih edin.