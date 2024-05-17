Kalçadaki çatlaklardan kurtulmak için evde yapabileceğiniz 5 etkili yöntem

Bazı insanlar için çatlaklar endişe nedeni olmasa da, diğerleri bunların kaybolup kaybolmayacağını oldukça merak ediyor. Kalçadaki çatlaklar oldukça yaygındır ve bu izlerin ortaya çıkmasının birkaç nedeni vardır. Popodaki çatlaklar hamilelik, büyüme atakları veya ani kilo değişikliklerinden kaynaklanabilir. Cildin kolajenini oluşturan elastin liflerinin gerilmesi ve yara izi benzeri izler bırakması sonucu ortaya çıkarlar. Kalçadaki çatlakların spesifik kaynağını bilmek, ilaç seçeneklerini değerlendirmeden önce ilk adım olmalıdır. Gelin size popodaki çatlaklar hakkında her şeyi anlatalım...

POPODAKİ ÇATLAKLARA NE SEBEP OLUR?

Çatlaklar, cildin hızlı bir şekilde genişleyip büzülmesi sonucu kollajen ve elastin yapılarının bozulması sonucu oluşur. Stats Pearl Journal'da yayınlanan bir araştırmaya göre, cilt çeşitli koşullar nedeniyle gerilebilir ve lekeler oluşturabilir.

Hızlı kilo kaybı veya kilo alımı

Vücut geliştirme için hem sentetik hem de doğal olarak üretilen testosteron steroidlerinin kullanılması.

Hormon düzeyleri, kolajen yapısı ve elastik dokulardaki değişiklikler genellikle elastik dokular oluşturmak için gerekli bir glikoprotein olan fibrillin eksikliğinden kaynaklanır.

Çatlak izleri Marfan sendromu, anoreksi ve kronik karaciğer hastalığı gibi tıbbi rahatsızlıklardan kaynaklanabilir.

Hamilelikten sonra popo ve karın bölgesinde çatlaklar oluşabilir.

Çatlaklara sıklıkla ergenlik döneminde ani bir büyüme atağı neden olur.

POPODAKİ ÇATLAKLARDAN KURTULMAK İÇİN 5 EV YÖNTEMİ

Dermatolog Dr DM Mahajan'ın açıkladığı gibi, kalçadaki çatlaklardan kurtulmak için kullanabileceğiniz faydalı ev tedavilerinden bazıları şunlardır:

1. Aloe vera jeli

Aloe vera antimikrobiyal özelliklere sahiptir. Bu, çatlak tedavisi olarak kullanılabilir. Taylor & Francis Journal'da yayınlanan bir araştırma, bir grup insanın çatlaklar üzerinde aloe vera jeli kullandığında, bunun kaşıntıyla birlikte çatlakların da azalmasına ve ayrıca izlerin yayılmasının önlenmesine yardımcı olduğunu gösterdi.

Bu nasıl kullanılır:

Aloe vera yaprağının dış katmanını soyun ve içindeki yapışkan jeli çıkarın.

Jeli cilde masaj yaptıktan sonra 20 ila 40 dakika bekletin. Bundan sonra suyla durulayın.

2. Hindistan cevizi yağı

Indian Dermatology Online Journal'da yayınlanan bir araştırmaya göre hindistancevizi yağı cildi nemlendiriyor ve çatlakları azaltıyor. Ayrıca hindistancevizi yağı ciltteki kolajenin kırılmasını önler ve çatlakların oluşmasını da engeller.

Bu nasıl kullanılır:

Bir kaseye 2-3 yemek kaşığı hindistancevizi yağını alın.

Hindistancevizi yağını kalçadaki çatlaklardan etkilenen bölgelere nazikçe masaj yapın ve yağ ciltte eriyene kadar masaj yapın.

3. Kayısı

Foods MDPI Journal'da yayınlanan bir araştırmaya göre kayısı, biyoaktif bileşikler açısından zengin, sağlığa faydalarıyla bilinen besleyici bir meyvedir. Antioksidan özellikler açısından zengindir ve popodaki çatlakları iyileştirmek ve azaltmak için en iyi ilaçlardan biri olarak kabul edilir.,

Nasıl kullanılır?

Öncelikle iki ila üç kayısının çekirdeklerini çıkarmalısınız.

Daha sonra pürüzsüz bir macun oluşana kadar öğütün.

Macunu doğrudan çatlakların üzerine uygulayın.

10-15 dakika kadar beklettikten sonra ılık suyla yıkayın.

Daha iyi sonuçlar almak için bu yöntemi bir ay boyunca her gün tekrarlayabilirsiniz.

4. Zeytinyağı

Zeytinyağının mükemmel nemlendirme özelliği vardır. Indian Dermatology Online Journal'da yayınlanan bir araştırmaya göre, kaşıntı gibi cilt hasarlarını iyileştirmede çok etkili olan ve en önemlisi çatlakları azaltmaya yardımcı olan mineraller ve antioksidanlarla yüklüdür.

Bu nasıl kullanılır:

Popo çatlaklarından etkilenen bölgelere 2-3 yemek kaşığı soğuk sıkım zeytinyağı sürmek zamanla çatlakların azalmasına yardımcı olacaktır.

5. Şeker

Uzman, "Şeker, ölü cilt hücrelerini temizlemeye yardımcı olan ve cildin yenilenmesini teşvik eden, çatlakların görünümünü iyileştirmeye yardımcı olabilecek hafif bir eksfoliyatördür" diyor.

Bu nasıl kullanılır: