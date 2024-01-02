Kanser ve saçlar! Kanser hastaları ve atlatan kişiler için saç bakım önerileri

Bu süreçlerde duyguların yoğunluğu bize çocukluğumuzu geri verir ve savunmasız bir şaşkınlık içerisinde çevremizden destek ararız. Kanser tedavilerinin birçok ortak yan etkisi vardır. Saç dökülmesi de bunlardan bir tanesidir. Uzman Hemşire Fadime Pala kanser hastaları ve kanseri atlatan kişiler için saç bakım önerilerinde bulundu.

Hastalıkta bir yaşam gerçeğidir ve bu gerçekliğin de en rahat, en keyifli şekilde tedavi edilmesi amaçlarımdandır.

Kanser tedavilerinin, saçın sağlıklı hücrelerine zarar vermesi sonucu saç dökülmesi meydana gelir. Tıbbi adı Alopesi’dir.

Yaşam kalitenizi etkileyen duygusal bir zorlukla başa çıkmaya çalışıyor olmak mutlaka destek almanız gereken bir konudur. Bu stresli dönemde kendinize karşı hassas olmanız her zamankinden daha önemli.

Kendinizle, kendi vücudunuzla arkadaş olabilmeyi öğrenin. Organlarınızı dinleyin. Saçlarınızla konuşun. Size hissettirdiği duyguyu ona anlatın. Dökülen saçlarınıza kısa hikayeler yazın. Duygularınız, siz kaleme aldıkça rahatlatıcı bir etkiye dönüşecektir. Konuşmak ve hissettiklerinizi yazmak gevşemenize ve bu konuyu daha iyi anlamanıza yardımcı olacaktır. Hatta duruma dökülüp giden saçlarınız tarafından bakın. Belki saçlarımızın dili olsaydı sizden daha çok bu duruma yakınırdı ve sizin onu teselli etmeniz gerekirdi.

Kanser tedavisi sırasında saçınıza ve saç derinize yapacağınız bakıma dair bazı ipuçları

* Kokusuz ve yumuşak bir şampuan seçin. Saçlarınızı her gün yıkamaktan uzak durun.

* Yavaşça yıkayın ve saç derinizi okşayın. Onu sevmek kendinizle olan içsel bağınızı güçlendirecektir.

* Mümkün olduğunca saçınızı çekmekten ya da zorla taramaktan kaçının. Yumuşak bir fırça ya da geniş dişli tarakla nazikçe tarayın.

* Özellikle güneşli havalarda saç derinizi güneşten koruyun. Şapka, bandana veya bone gibi güneşten koruyucu ürünler de kullanın.

* Kimyasal ürünlerden uzak durun. Saçınızı maşa veya düzleştiricilerden uzak tutun.

* Saçlarınızı boyamaktan kaçının. Boyama düşüncenizi mutlaka uzmanınıza sorun.

* Yumuşak, pürüzsüz ve temiz bir yastık kılıfı seçin. Sık sık yastık kılıfını değiştirin.

Saçların yeniden uzamasına yardımcı olduğunu iddia eden şampuanları ya da kremleri kullanmadan önce hekiminize danışın.

Peruk ya da ek saçlar kullanmak

Saçlarınız dökülmeye başladığında peruk veya postiş dediğimiz ek saçları kullanmayı tercih edebilirsiniz.

* Özellikle kansere yönelik peruk ve saç parçaları satan yerleri değerlendirin.

* Peruk veya saç parçanızın saç derinizi tahriş etmeden takılmasına özen gösterin.

* Saçlarınız dökülmeden önce peruk veya postiş seçmeniz en doğrusu olacaktır. Böylece kendi saçlarınıza en yakın görünüme sahip saçları seçebilirsiniz.

* Farklı renkte bir peruk veya saç parçası deneyebilir, kendinizi de başka bir tarza taşıyabilirsiniz.

* Sigortanız peruk veya takma masraflarını karşılıyor mu diye sağlık sigorta şirketinize danışın. Peruklar ve saç parçaları da vergiden düşülebilir tıbbi gider olarak sınıflandırılabilir. Bunu da unutmayın. Doktorunuz sigorta şirketinize gönderebilmeniz için peruk reçetesi yazabilir.

Kanser tedavisi sonrası saçların bakımı

Tedavi sonrası saçlarınız yeniden uzadığında çok daha ince olabilir ve daha kolay zarar görebilir. Hatta farklı bir doku veya renk de olabilir.

* Doktorunuz farklı bir planlama yapmadığı sürece haftada 2 kez ile saç yıkamayı sınırlandırın.

* Kuru cildi ve saç derinizdeki döküntüleri gidermek için saç derinize hafifçe masaj yapın.

* Saçlarınız için fırça yerine geniş dişli bir taraklar tercih edin.

* Doktorunuza öncesinde danışmakla birlikte, tedavi bittikten sonra en az 3 ay boyunca kalıcı veya yarı kalıcı saç boyasından uzak durmanız faydanıza olacaktır.

* Saçınıza uygulayacağınız herhangi bir kimyasal ürünü, önce doktorunuza mutlaka danışın. Eğer izin verirse, saçınızın bir kısmına deneyebilir ve etkilerini görerek kullanabilirsiniz.