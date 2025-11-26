Kaş laminasyonu etkisi veren 5 jel
Son yılların en popüler kaş trendi olan "laminasyon", kaşların yukarı taranmış, hacimli ve gün boyu kusursuzca sabitlenmiş görünmesini sağlıyor. Her ne kadar bu etkiyi kalıcı olarak elde etmek için salon uygulamaları gerekse de, makyaj çantamızdaki doğru jel ve sabitleyicilerle aynı dramatik etkiyi yakalamak mümkün...
İşte en inatçı telleri bile dize getiren ve kaşlarınıza profesyonel laminasyon görünümü veren en güçlü 5 jel önerisi...
Benefit Cosmetics 24-hr Brow Setter
Nars Brow Shaping Gel
Sephora Tint & Volume Brow Gel- Renkli Hacim Veren Kaş Jeli