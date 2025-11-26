Kaş laminasyonu etkisi veren 5 jel

Son yılların en popüler kaş trendi olan "laminasyon", kaşların yukarı taranmış, hacimli ve gün boyu kusursuzca sabitlenmiş görünmesini sağlıyor. Her ne kadar bu etkiyi kalıcı olarak elde etmek için salon uygulamaları gerekse de, makyaj çantamızdaki doğru jel ve sabitleyicilerle aynı dramatik etkiyi yakalamak mümkün...

Aybüke Sengir

Aybüke Sengir
1 / 6
Kaş laminasyonu etkisi veren 5 jel - Resim : 1

İşte en inatçı telleri bile dize getiren ve kaşlarınıza profesyonel laminasyon görünümü veren en güçlü 5 jel önerisi...

2 / 6
Kaş laminasyonu etkisi veren 5 jel - Resim : 2

Benefit Cosmetics 24-hr Brow Setter

3 / 6
Kaş laminasyonu etkisi veren 5 jel - Resim : 3

Nars Brow Shaping Gel

4 / 6
Kaş laminasyonu etkisi veren 5 jel - Resim : 4

Sephora Tint & Volume Brow Gel- Renkli Hacim Veren Kaş Jeli