Kaş laminasyonu nedir? Nasıl yapılır? Ne kadar kalıcıdır?

Son zamanların trend looklarında yukarıya doğru taranmış kaşlar oldukça moda! Yukarıya doğru taranmış kaş modelini seviyorsanız bunun için bir işlem olduğunu da duymuşsunuzdur. Kaş lifting uygulaması kaşlarınızın aşağıya doğru düşmesini engellerken kaşlarınıza da doğal taze bir görünüm sağlayacaktır. Kaş liftingi/lafminasyonu nedir? Nasıl yapılır? Ne kadar süre kalıcılığı vardır? Güzellik uzmanı Ebru Turchi, kaş liftingini anlattı.

Kaş lifting/Kaş laminasyonu nedir

Kirpik Lifting’te kullanılan malzemeler Kaş laminasyonu/lifting içinde kullanılmaktadır. içeriğinde argan yağı, proteinler, keratin ve vitaminler ile kaşları güçlendiren ve besleyen, hidrolize keratin bir maskedir. Besleyici maske, kaşları keratin ile doldurarak daha kalın, dolgun bir görüntü verir.Yana yada aşağı doğru uzayan kaş kıllarını yukarı doğru istenilen formda sabitlerken mevcut kaşınızın iki katı kalınlık elde etmenizi sağlar.

Denizden ,havuzdan ve sudan etkilenmeyen bu uygulama özellikle kaş sabitleyicisi yada kaş jeli kullananlar için bir aylık kullanım süresi ile kolaylık sağlar.

Kaş laminasyonu/lifting nasıl uygulanır?

Kaşlar temizlenerek yağdan arındırılır.

İkinci aşamada özel solusyon yardımıyla kaşlar yumuşatılır.

Üçüncü aşamada kaşlar istenilen modelde sabitlenmek üzere taranır.

Son aşamada keratin ve vitamin maskesi yapılır 24 sa. Bu maske bekletilir.

Neden kaş laminasyonu/lifting uygulaması yaptırmalısınız?

Öncelikle kaş laminasyonu yani diğer adıyla kaş liftingi sudan, denizden etkilenmez özellikle yaz aylarında tatil öncesinde çok tercih edilmektedir. İkinci olarak kaşlarınızı daha gür ,doğal görünümlü kullanmaktan hoşlanıyorsanız kaş liftingi ile bu formu yakalamanız mümkün. Aynı zamanda günlük makyaklarında sürekli kaş sabitleyicileri yada kaş jelleri ile kaşlarınıza şekil veriyorsanız kaş liftingi sizi bu uğraştan 1 ay süreyle kurtarır.

Kaş laminasyonu/lifting işleminin süresi nedir?

Ortalama 30 dk süren bir uygulamadır. Kişinin kaş yapısına ve talep ettiği kaş tasarımına göre 10-15 dakika değişkenlik gösterebilir.

Kaş laminasyonu/lifting yöntemi ne kadar kalıcıdır?

Kullanılan kozmetiklere ve kişinin kaş yapısına bağlı ortalama 4 hafta kullanım süresi vardır.

Kaşlara herhangi bir zararı var mıdır?

Kaş laminasyon veya liftingin yanlış uygulama yapılmadığı sürece hiçbir zararı yoktur.

Dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Kirpik liftinginde de olduğu gibi ilk 24 saat su ya da makyaj malzemesi değmemelidir. 24 saat sonrasında yapışık gözüken kaşlar kendiliğinden açılarak daha doğal görüntüye kavuşur. Yağ bazlı çıkarıcılar işlemin ömrünü kısaltabilir. Bu sebepten ötürü kullanılması önerilmez.