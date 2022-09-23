Kiko Milano, Blue Me koleksiyonu ile okyanusların ve dünyamızı korumaya dikkat çekiyor

Kiko Milano’nun okyanuslardan esinlenen renk paletiyle karşımıza çıkan Blue Me koleksiyonu, çevre dostu içerikleri ve ambalajları, upcyled (ileri dönüştürülebilir) bileşenleri ve doğada çözülebilen içeriklerden oluşan formülleri ile “Sorumlu Güzellik” anlayışını makyaj severlerin gündemine taşıyor.

En küçük aksiyonların bile gezegenimizi ve okyanusları korumak konusunda büyük etkileri olacağına inan Kiko Milano, Blue Me koleksiyonundan aldığı ilham ile Plastik Bank ile bir iş birliği başlatıyor. Okyanuslardaki plastik kirliliğiyle mücadele etme amacıyla faaliyet gösteren Plastic Bank ile yapılan bu anlaşma sayesinde Kiko Milano, yıl boyunca okyanuslardan 4,6 milyon tek kullanımlık plastik şişe altığının toplanmasını ve geri dönüştürülmesini destekleyecek. Plastic Bank iş birliği ile geri kazanılan ve geri dönüştürülebilen plastik miktarı ise, Blue Me koleksiyonun ambalajında kullanılan plastik miktarının tam iki katı olacak.

İçerikleri ve ambalajları ile “sorumlu güzellik” anlayışına dikkat çeken Blue Me koleksiyonu, hiçbir şekilde performanslarından ödün vermeyen ürünleri ile maksimum etkili makyaj görünümü vadediyor. Kiko Milano, bu sonbahar da, Blue Me koleksiyonunda yer alan 36 saat etkili maskara, 3D efektli ruj ve 2’si 1 arada ruj ve allık gibi inovatif ürünleri ile fark yaratıyor.