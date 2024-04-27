Hasan Can Kaya'dan Cem Yılmaz'a: Oyuna benim yerime veteran komedyen girmiş, çabasını olumlu buldum

Hasan Can Kaya, konuya ilişkin kendisine yöneltilen soruya yanıt verirken, Yılmaz'ın kendisi hakkında kullandığı ifadeleri izlediğini belirtti ve şu sözleri sarf etti:

"Çocuklar izlettiler. Kısa bir sakatlık geçirdim, çok küçük bir sakatlık. Oyuna benim yerime veteran komedyenler liginden Cem Yılmaz girmiş. İzledim ama olmamış yani meseleyi yanlış anlamış. Yapamamış...