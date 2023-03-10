Kiko Milano'dan İlkbahar güzellik güncellemesi: Beauty Essentials

KIKO MILANO, yeni formüllere sahip Beauty Essentials Koleksiyonunu çıkardı.

Beauty Essentials Koleksiyonu baharın hem derin hem de parlak tonlarını bir araya getiriyor.

Nourishing Prep Make-Up Face Mask, 3D Effect Lip Gloss, All Shades of Eyeshadow Palette, Silky Matte Bronzer, Blurring Primer & Perfecting Powder ürünleri bu ilkbahar koleksiyonunda öne çıkan ürünlerden olacak.