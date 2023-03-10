Kiko Milano'dan İlkbahar güzellik güncellemesi: Beauty Essentials
Günler uzamaya başladı, bahar yaklaşıyor. İtalya’nın makyaj markası KIKO MILANO, sınırlı sayıda üretilen Beauty Essentials Koleksiyonunu çıkardı.
KIKO MILANO, yeni formüllere sahip Beauty Essentials Koleksiyonunu çıkardı.
Beauty Essentials Koleksiyonu baharın hem derin hem de parlak tonlarını bir araya getiriyor.
Nourishing Prep Make-Up Face Mask, 3D Effect Lip Gloss, All Shades of Eyeshadow Palette, Silky Matte Bronzer, Blurring Primer & Perfecting Powder ürünleri bu ilkbahar koleksiyonunda öne çıkan ürünlerden olacak.