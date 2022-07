Kırık fön nedir, nasıl yapılır? Her saça kırık fön uygulanabilir mi?

Saç tasarımı, yıllar boyu kişilerin tarzının bir parçası olarak modanın bir parçası olmayı başaran güzellik unsurları arasında yer alıyor. Geniş saç tasarım yelpazesi ile erkekler ve kadınlar farklı saç şekillerini günümüzde sıklıkla tercih ediyor. Saç konusunda yapılan bu işletmelerden bir tanesi de fön çekme işlemi. Genel olarak klasik fön çeşitleri saç tasarımında tercih edilse de son dönemde kırık fön yöntemi de oldukça popüler bir hâle geldi. Klasik fönden sıkılan ve yeni bir tarz arayan kişiler kırık fön yöntemini kullanabilir.

Kırık fön nedir?

Kırık fön çeşidi, saç uçlarının dalgalı bir görünüme ulaştırılması ile yapılan fön çeşididir. Halk arasında en bilindik adı Bihter modelidir. Doğal bir görünümün yanı sıra düzenli olması ile de sıklıkla tercih edilir. Kuaförlerin dışında evde de maşa yardımı ile kendinize uygulayabileceğiniz bir saç modelidir. Saçlara verdiği parlak ve canlı görünüm ile klasik fön çeşitlerine göre daha çok tercih edilir. Saç yapısına göre bukleli ve dolgun şekilde de yapılabilir. Daha bakımlı ve çekici bir görüntü ortaya çıkmasını sağlar. Modern saç tasarım tekniklerinden bir tanesidir.

Kırık fön, ince fırça ve saç maşası olan iki farklı saç tasarım ürünü ile uygulanabilir. İnce fırça kullanırken saçı küçük parçalara ayırarak ve fırçayı çevirerek kıvrımlar elde edilirken fön makinesi yakın bir şekilde saça tutulur. Saça fön çekilirken sürekli olarak yan bir şekilde fön makinesi kullanılır.

Maşa etrafına saçlarınızı sarıp bir süre bekleyerek bukleler elde edebilirsiniz. Kuaförler bu yöntemi genelde tercih etmese de evde kendi başınıza kırık fön yapmak için bu yöntemi uygulayabilirsiniz.

Kırık fön uygulamanın faydaları nedir?

Kırık fön yapmak, doğal bir görünüm yakalamanın yanı sıra daha genç görünmenize de yardımcı olur. İşini iyi bilen bir saç tasarım uzmanının yapacağı bir kırık fön ile olduğunuzdan daha genç ve doğal bir görüntüye sahip olabilirsiniz. Kullanımı da çok rahat olan kırık fön her mevsimde tercih edilir ve farkı tarz giyimler ile uyum sağlar. Her yüz yapısına uygun olan bu saç şeklinin kullanım süresi de diğer fön çeşitlerine göre daha uzun sürelidir. Saça da daha az zarar veren kırık fön başarılı bir şekilde uygulanması durumunda saçlarınızı daha sağlıklı, renklerini daha canlı ve parlak yansıtır. Saçın ışıltılı bir şekilde görünmesini sağlar.

Kredit / Pinterest

Kırık fön neden çok tercih edilir?

Kırık fön ile tasarımı yapılan saçlar, rahat bir kullanımı olması nedeni ile sıklıkla tercih edilir. Kombinlere her şekilde uyum sağlaması ve her yüz şekline güzel bir şekilde oturması nedeni ile de müşterilerin kuaförlerinden istediği bir saç şeklidir. Her mevsim kullanımı oldukça fazla olan kırık fön, ilk günkü kalıcılığını saç yıkanmadığı sürece 2 ya da 3 gün korur. Zamanla saçları yıpratan fön çeşitlerine göre saç tellerinize çok daha az zarar verir. Doğal görünüm sağlaması nedeni ile de günlük kullanımda sıklıkla tercih edilir.

Kredit / Pinterest

Kırık fön her saça uygulanabilir mi?

Kırık fön yöntemi uzun saçlar için çok daha uygun bir kullanım olsa da iyi bir kuaför tarafından kısa saçlara uygulandığında da oldukça güzel bir görüntü ortaya çıkar. Saç dolgunluğuna göre farklı sonuçlar verecek bu teknik yoğun kıvırcık saçlar için pek tavsiye edilmek ile birlikte her saç şekline kolaylıkla uygulanabilir.