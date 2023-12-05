Kışın soğuk havada rüzgar yanığı nasıl önlenir?

Hepimiz güneş yanığını duymuşuzdur, peki ya rüzgar yanığı? Rüzgar yanığı, soğuk kış aylarıyla ilişkili yaygın bir cilt rahatsızlığıdır. Güneş yanığına bazı benzerlikler taşısa da sert ve soğuk rüzgara maruz kalmanın neden olduğu ayrı bir sorundur. Rüzgar ciltteki nemin buharlaşmasını hızlandırarak dehidrasyona ve tahrişe yol açar. Cildiniz için bazı sağlıklı alışkanlıklar edinerek rüzgar yanığını önleyebilirsiniz.

RÜZGAR YANIĞI VE GÜNEŞ YANIĞI ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Dermatolog Dr. Sonali Kohli, güneşin ultraviyole (UV) ışınlarının neden olduğu güneş yanığından farklı olarak, rüzgar yanığının cildin doğal yağlarını ve nemini yok eden güçlü ve soğuk rüzgarlara maruz kalması sonucu ortaya çıktığını açıklıyor. Ancak her iki durum da kızarıklık, kuruluk ve gerginlik hissi gibi semptomları paylaşıyor.

RÜZGAR YANIĞINA NE SEBEP OLUR?

Rüzgar yanığının başlıca nedeni soğuk ve rüzgarlı havaya maruz kalmak olsa da başka faktörler de vardır. Bu, cilt kuruluğunu şiddetlendiren düşük nem seviyelerinin yanı sıra cildi uzun süre rüzgara maruz bırakan kayak veya yürüyüş gibi açık hava aktivitelerini de içerir.

RÜZGAR YANIĞINI TEDAVİ ETMENİN YOLLARI NELERDİR?

Uzman, rüzgâr yanığına yönelik tedavilerin ciltten su kaybını önleyen ve bunu önlemek için güçlü bir transepidermal bariyer gerektiren tedavileri içerdiğini söylüyor. Diğer seçenekler şunlardır:

Kaybolan nemi yenilemek için cildi yumuşak ve kokusuz bir nemlendiriciyle yeniden nemlendirin.

Kızarıklığı hafifletmek ve etkilenen bölgeleri rahatlatmak için soğuk kompres uygulayın.

Aloe vera jeli rüzgar yanığını hafifletebilecek rahatlatıcı özelliklere sahiptir.

Sert cilt bakım ürünlerinden uzak durun ve daha fazla tahrişi önlemek için yumuşak temizleyicileri tercih edin.

Kaşıntıyı azaltmak için rüzgar yanığını yulaf ezmesi banyosuyla rahatlatın.

Nemlendirmek ve iyileşmeyi hızlandırmak için bal maskesi uygulayın.

İç mekan nem seviyelerini korumak ve aşırı cilt kuruluğunu önlemek için nemlendirici kullanın.

Cilt sağlığı için omega-3 yağ asitleri açısından zengin besinler tüketin.

RÜZGAR YANIĞI NASIL ÖNLENİR?

Sağlıklı bir cilt bariyerini teşvik etmek ve rüzgar yanığını önlemek için yapılabilecek birkaç adım şöyle:

1. Koruyucu kıyafet

Gardırobunuzu kış sezonuna hazırlarken rüzgara dayanıklı giysiler eklemeyi unutmayın. Bu giysiler cildinizi sert rüzgarlardan korumanıza yardımcı olacaktır. Ayrıca sert giysiler giymeyin çünkü sürtünme cildi tahriş edebilir, kızarıklık ve rahatsızlığa neden olabilir.

2. Güneş kremi kullanın

Dr. Kohli, "UV ışınlarına ve rüzgara karşı koruma sağlamak için özellikle açıkta kalan bölgelere geniş spektrumlu bir güneş koruyucu uygulayın" diyor. Güneş koruyucunuzu doğru seçin, böylece hem güneş yanığı hem de rüzgar yanığı sorunlarını gidermenize yardımcı olabilir.

3. Dudak kremi

Çatlamayı önlemek için dudaklarınızı koruyucu bir dudak kremi ile nemlendirin. Ancak dudak balsamını uygulamadan önce dudaklarınızı iyice temizlediğinizden emin olun.

4. Susuz kalmayın

Düzenli olarak su içmek formda kalmak için benimsemeniz gereken sağlıklı alışkanlıklardan biridir. Çeşitli özelliklerinin yanı sıra rüzgar yanığını önlemek için gerekli olan cilt nemini korumaya yardımcı olur.

5. Uzun süre maruz kalmayın

Soğuk ve rüzgarlı koşullarda açık havada uzun süre kalmak rüzgar yanığının etkisini artırır. Maruz kalma süresi ne kadar uzun olursa, nem kaybı ve cilt tahrişi potansiyeli de o kadar artar. Bu nedenle, ara vererek ve kapalı mekanlarda kalarak soğuk ve rüzgarlı koşullara uzun süre maruz kalmayı en aza indirin.