Kraliyetin seçimleri: Prenses Diana ve Kate Middleton’ın sevdiği 7 parfüm
Bir kokuyu kraliyete layık kılan kriterler neler? İngiliz kraliyet ailesi üyelerinin kişisel dünyalarını yansıtan favori parfümlerini mercek altına alıyoruz. İşte kraliyetin seçimi 7 parfüm...
İngiliz kraliyet ailesinin parfüm tercihleri, klasik stilleriyle örtüşen zarif ve seçkin bir çizgiye sahip. Ancak bu koleksiyonlar sadece ulaşılmaz lüks markalardan oluşmuyor; Meghan Markle, Kate Middleton ve Prenses Diana gibi isimlerin favorileri arasında erişilebilir seçenekler de bulunuyor.
Kraliyet üyelerinin tercihleri narin çiçeksi notalardan daha yoğun kehribar karışımlarına kadar geniş bir yelpazeye yayılsa da, ortak noktaları hepsinin 'miras ve incelik' duygusu taşıması. Bu parfümler, baskın ve yorucu olmak yerine, dengeli ve hafızada yer eden bir imza bırakmak üzere tasarlanıyor.
Hermès 24 Faubourg Eau de Parfum
Prenses Diana’nın stilini yansıtan en popüler parfümlerden biri, güneş ışığının sıcaklığından ilham alan bir Hermés tasarımı. Diana’nın klasik ve zarif tavrıyla özdeşleşen bu koku; kehribar, vanilya, yasemin ve portakal çiçeği notalarının zamansız bir birleşimi olarak öne çıkıyor. Bugün bile modern bir şıklık arayanlar için ilham verici bir seçenek olmaya devam ediyor.
Jo Malone Wild Bluebell Cologne
Sussex Düşesi Meghan Markle’ın parfüm tercihleri arasında, tazelik ve hafifliğin simgesi olan Jo Malone Wild Bluebell öne çıkıyor. Çan çiçeği ve karanfil notalarıyla şekillenen bu zarif koku, hem enerjik hem de modern bir duruş sergiliyor. İlkbaharın güneşli bir gününü anımsatan bu kolonya, hafif esintili ve çiçeksi dokusuyla Düşes’in günlük stilini tamamlayan en önemli imza dokunuşlarından biri.
Jo Malone Orange Blossom Cologne
Galler Prensesi Kate Middleton’ın en sevdiği kokular arasında Jo Malone Orange Blossom öne çıkıyor. Portakal çiçeği ve mandalinanın ferahlığıyla açılan bu koku; nilüfer ve leylak notalarıyla yumuşak bir derinlik kazanıyor.