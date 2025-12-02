Makyaj çantanızda hangi ürünler ne zaman atılmalı?

Makyaj ürünlerinin üzerinde gördüğünüz, içinde bir sayı yazan ve kapağı açık bir kavanoza benzeyen sembol (PAO - Açıldıktan Sonraki Süre) ürünün açıldıktan sonra kaç ay kullanılabileceğini gösterir. İşte hangi ürünün ne zaman atılması gerektiğine dair yol gösterici bir liste...