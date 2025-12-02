Makyaj çantanızda hangi ürünler ne zaman atılmalı?
Makyaj çantası, günlük güzellik rutininizin vazgeçilmez bir parçasıdır ancak ürünlerinizi ne kadar süredir kullandığınızı biliyor musunuz? Son kullanma tarihi geçmiş makyaj ürünleri, içindeki koruyucu maddelerin etkisini kaybetmesi nedeniyle hızla bakteri ve mantar üremesine yol açarak cilt enfeksiyonlarından göz iltihaplarına kadar ciddi tehlikeler yaratabilir...
Makyaj ürünlerinin üzerinde gördüğünüz, içinde bir sayı yazan ve kapağı açık bir kavanoza benzeyen sembol (PAO - Açıldıktan Sonraki Süre) ürünün açıldıktan sonra kaç ay kullanılabileceğini gösterir. İşte hangi ürünün ne zaman atılması gerektiğine dair yol gösterici bir liste...
Maskara ve Likit Eyeliner (3 - 6 Ay)
Göz çevresindeki bakteriler fırça aracılığıyla tüpe taşınır. En hızlı bozulması gereken üründür.Kokusu değişir, topaklanır veya sulanır. 6 aydan sonra atın!
Likit Fondöten ve Kapatıcı (6 - 12 Ay)
Su bazlı oldukları için bakteri üremesine elverişlidirler. Parmak teması riski artırır.Rengi ayrışır, dokusu değişir (sulanır veya kalınlaşır).
Krem Allık ve Krem Far (6 - 12 Ay)
Yağ ve nem içeriği yüksektir. Direkt parmak teması ile bakteri kapar.Kıvamı bozulur, üzerinde ince bir tabaka oluşur.