Tatile gidemedik, güneşi göremedik, ten rengimizi de beyazın bir ton ilerisine taşıyamadık. Bronzluk vazgeçilmezinizse şehirde parlak ve kusursuz bir görüntüye kavuşmanın yollarını aramalısınız.

Güneşsiz bronzlaştırıcılar yani otobronzan’lar melanin sentezini uyararak günden güne doğal bir bronzluk vadediyor. Tüm vücut ve yüze uygulanabilen formülleri sayesinde güneş altında kalmadan 1 saat içinde doğal, çekici ve bronz bir görünüm elde etmenizi sağlıyor. Renk tonu ise kademeli olarak artıyor.



PÜF NOKTASI



• Otobronzan kullanmadan önce peeling yapın. Bu işlem cildinizin ölü hücrelerden arınmasına, pürüzsüz olmasına ve bronzlaştırıcının cildinize homojen bir şekilde dağılmasına imkan tanır.



• Peeling yaptıktan sonra topuklarınıza, dirseklerinize ve dizlerine yağsız bir nemlendirici sürün ya da iyice emildiğinden emin olun. Bu bölgeler ürünü daha çabuk emeceği için bronzlaştırıcı kullanırken ton farklılığı olmaması için dikkatli olun.



• Sonrasında güneşe çıkacaksanız mutlaka güneş koruyucu özelliği yüksek bir krem kullanın. Otobronzan ürünler cildinizi güneşten korumaz.



• Otobronzanı kullandıktan sonra en az 20 dakika kurumasını bekleyin.



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