Vücut için üretilen otobronzanları yüzünüzde kullanmayın, çünkü bunların içindeki etken maddeler gözeneklerin tıkanmasına yol açabilir.

Yüzünüzde doğal bir parlaklık yaratmak istiyorsanız, aydınlatıcılardan ya da bronzlaştırıcı pudralardan yararlanın ama aydınlatıcı kullanmadan önce cildinizin iyice temizlenmiş ve nemlenmiş olduğundan emin olun; çünkü nemli bir cilt ışıltılı bir görünümün anahtarı. Yumuşatmak ve pürüzsüz hale getirmek için haftada birkaç kez tüm vücudunuza peeling uygulayın. Bunun için peeling yapan eldivenlerden de yararlanabilirsiniz ama bu eldivenleri kuru cilt üzerinde kullanmaya dikkat edin. Tatile çıkmadan önceki gece, banyoya veya duşa girmeden uygulayın.



• Yüzünüz için bronzlaştırıcı kullanacaksanız 4 ile 6 saat arası bir zamana ihtiyacınız olacak. Bu yüzden eğer az zamanınız varsa bir gece önce yapın.



• Omuzları açık bir elbise giyecekseniz ten renginizle yüzünüzün aynı renk olmasına özen gösterin. Bronzlaştırıcıyı dairesel hareketlerle omuzlarınızdan başlayarak bileklerinize kadar uygulayın.



• Bacaklarınızın arka kısmına bronzlaştırıcı sürmeyi unutmayın. Dekolte bölgesi için cildinize parlaklık veren yağlardan yararlanabilirsiniz.



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