Şort giyince görünen bronz bacaklar, askısız bir elbisede ortaya çıkan yanmış omuzlar…

Yazın büyük bölümünü şehirde geçirecekseniz bronz teninizi ortaya koymak için hem bacak fondötenlerinden hem de otobronzanlardan yararlanabilirsiniz.

• Pürüzsüz bir görüntü oluşturmak için bacak fondötenlerini kullanmadan bir gece önce mutlaka peeling yapın.

• Bacak fondötenini ya da otobronzanı önce küçük bir bölgede deneyin. Test ettikten sonra tüm vücudunuza uygulayın.

• Çoğu otobronzanın etkisinin kullandıktan 1 saat sonra ortaya çıktığını unutmayın.

• Krem otobronzanlar spreylere göre daha kolay uygulanır. Sprey otobronzan kullanacaksanız vücudunuza 20 cm uzaktan tutarak uygulayın. Şişeyi sürekli basılı tutun ve eşit şekilde dağılmasına özen gösterin.





Sally Hansen Airbrush Legs Sprey Bacak Makyajı 67.50 TL





Flormar Perfect Legs Bacak Fodöteni 29.99 TL





Clarins Delicious Self tanning Otobronzan 130.50 TL