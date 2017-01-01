Bronzlaşan cildinize en yakışan makyaj koleksiyonları, gold'lar, pembeler, mercan kırmızıları, maviler...

PEMBEYE ADANMIŞ

Pembe tonlarındaki bir allığa hangi sarışın karşı koyabilir ki? Physicians Formula, Argan Wear bronzlaştırıcı pudranın ardından şimdi de Argan Wear Allık ile karşınızda. Yüzde 100 saf Argan yağı ile ultra besleyici özelliğe sahip, hafif yapılı kremsi allık, pembe ve altın tonlarının birleşimini sunuyor.







SICAK VE FEMİNEN

Yaz sıcaklarına yeni yeni alışmaya başlamışken Chanel 2017 Sonbahar/Kış Koleksiyonu’nu tanıttı bile. Kışa özel makyaj koleksiyonlarında karamsar tonlara alışkınız ama Chanel, bu kez dumanlı tonlarla kendini sınırlamamış, şeker pembesi, mercan kırmızısı gibi renk paletinin en çekici tonlarını kullanmaktan çekinmemiş. Chanel Renk Tasarımcısı ve makyaj koleksiyonunun yaratıcısı Lucia Pica, California’ya yaptığı yolculukta Los Angeles’ın şehir ışıklarından ve gece parlayan yıldızlardan esinlendiğini söylüyor. Koleksiyonun fiyatları henüz belli değil ama şimdiden yakın markaja aldık.







YENİ RENKLER

L’Oreal Paris, göz ve dudak makyajınıza yepyeni renkler kattı. Infaillibe Paint ailesinin yeni serisi Nudist, nude tonlarının kalıcı ve yoğun etkisini Lip Paint ile dudaklarda, Eye Paint ile de göz makyajında yaşatıyor. İki renk seçeneğiyle yeni Miss Baby Roll maskara ise ilk kıvırmada etkili formülüyle kirpiklere yoğun hacim katacak.



