Güzelliğin gizli tarihi

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Ruj ilk kez ne zaman kullanıldı? Parfümün doğuşu nasıl oldu? Korselerle kadın özgürlüğünün nasıl bir ilişkisi var? Günümüzde her modern kadının baş tacı ettiği güzellik ikonlarının tarihini hiç merak ettiniz mi?

Yazı: Gülru İncu



Estetiğin, sosyolojinin ve ortak kültürün bir parçası olarak ele alınan güzellik, günümüzde eski Yunan filozoflarının tanımlarından çok farklı bir noktaya geldi. Bugün güzellik kavramı, modern dünyamızda klişe deyimle güzelleşmeye yardımı dokunacak her türlü unsuru içine alıyor. Hatta çoğu zaman ruj, korse, topuklu ayakkabı ya da parfüm bir pornografi ya da fetişizm simgesi olarak kullanılıyor. Bugün pop kültürünün en sevdiği bu fetiş oyuncakların ilginç tarihini merak ettiniz mi hiç? ‘Ölümcül öpücük’ söylentisiyle rujların ne alakası var? Soylular gibi görünmek isteyen saray dışındaki halk neden yüzlerini beyaz pudra ile boyuyor? Tırnak rengi insanın hangi toplumsal sınıfa ait olduğunu gösterebilir mi? Kozmetik devi Maybelline’in maskaranın bulunuşuyla nasıl bir bağlantısı olabilir?



