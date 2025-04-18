Güzellikte yeni favori: Kahverengi, yeni siyah!
Bu yıl moda dünyasında olduğu gibi güzellik trendlerinde de kahverengi tonları ön planda. Doğallığı ve zarafeti temsil eden bu sıcak tonlar, makyaj paletlerinden oje ve ruja kadar pek çok üründe kendini gösteriyor. Kahverenginin zengin tonları, hem günlük hem de özel davet makyajlarına sofistike bir hava katarken, her cilt tonuna uyum sağlayarak kusursuz bir görünüm sunuyor. Toprak tonlarının zamansız cazibesini keşfetmeye hazır olun!
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Elele Şubat - Mart 2025 sayısından
Tom Ford (Beymen) Eye Color Quad Tiger Eye Mocha Mousse göz farı paleti 3740 TL
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Charlotte Tilbury(Beymen) Beautiful Skin Sun Kissed 2 M Glow bronzlaştırıcı 2429 TL
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Chanel N°1 de Skin Enhancer Intense Amber makyaj bazı 2450 TL
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NARS Radiant Creamy kapatıcı 1540 TL