Belirgin yüz hatlarına sahip olmanın en kısa yolu kontür tekniği! Yüzünüzde ışık-gölge oyunları yaratarak istediğiniz görünüme kavuşabilirsiniz.

Yazı: Gülru İncu

Nasıl Uygulanır?

Kontür yapmadan önce BB krem ya da fondöten sürerek işe başlayın. Koyu renkler sürüldüğü alanı küçültür, açık renkler ise öne çıkarır. Öncelikle kulakların başladığı yerden elmacık kemiklerine, oradan da kulak ucuna uzanan üçgen alana cilt renginden 1-2 ton koyu kontür kullanın ve fondöten fırçasıyla dağıtın. Yüzünüzün T bölgesine yani burnun, alnın, kaş uçlarının altına, göz altlarına ve çenenize açık renk sürün. Son olarak allık sürerek renk geçişleri yaratın. Yüzünüze aydınlık katmak için cildinizden 2-3 ton açık göz altı kapatıcılarından, özellikle şampanya renginden yararlanabilirsiniz.

Allıksız olmaz

Kontür yaptıktan sonra makyajınızı tamamlamak için allık kullanabilirsiniz. Işık-gölge geçişlerine dikkat edin ve tüm yüzünüzün allığa bulanmasına izin vermeyin.

UZMAN GÖRÜŞÜ

Kontürleme tekniği ile yüzünüzdeki kusurları gizleyebilir ve yüz hatlarını belirginleştirerek bir heykeltıraş gibi oynayabilirsiniz. Cilt tonuna uygun sürülen fondötenin ardından yapılan kontür, daha ince ve kemikli bir yüz ve kalkık buruna sahip olmanızı sağlıyor. Unutmamanız gereken nokta; koyu renk kontürün kullanıldığı yeri geri plana iteceği, açık renk kontürün ise ön plana çıkaracağı. Örneğin elmacık kemiklerinizi öne çıkarmak istiyorsanız kemiklerin altındaki bölgelere koyu renk pudra sürmelisiniz. Daha ince bir burun için ise burun kenarlarını normal cilt renginden iki ton koyu bir pudra veya fondötenle gölgelendirmelisiniz.

Alp Kavasoğlu/Maybelline NY Makyaj Artisti



