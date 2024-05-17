Hakan Kurtaş sevgilisi Birce Akalay'ın Cannes pozuna kayıtsız kalamadı
Bir süredir aşk yaşayan Birce Akalay ve Hakan Kurtaş büyük beğeniyle takip edilen çiftler arasında. Ünlü oyuncu Hakan Kurtaş son olarak sevgilisi Birce Akalay'ın Cannes karesini paylaşıp "Aşkım" notunu düştü.
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Geçtiğimiz aylarda birlikte olduğu iddia edilen ancak görüntülenmeyen çift Bebek'te basın muhabirleri tarafından görüntülenince aşk yaşadıklarını kabul etmişlerdi.
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Birce Akalay ile Hakan Kurtaş, Mart ayında tatil yapmak için soluğu Bodrum'da almıştı. Deniz sezonunu açan ikili, o anları da kaydetmeyi ihmal etmemişti.
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Sevgilisi Hakan Kurtaş ile tatilinden kesitleri takipçileriyle paylaşan Birce Akalay, paylaşımına; "Bazı çocuklar yazı diğerlerinden daha erken getirir" notunu düşmüştü.
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Bu yıl 77.'si düzenlenen Cannes Film Festivali'ne birçok ünlü isim katıldı. Festivale katılan isimlerden biri de ünlü oyuncu Birce Akalay oldu.