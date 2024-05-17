Oyuncu Selin Şekerci: "Covid oldum. Allah alsın büyük düşürdü"

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Son olarak final yapan başrolünde Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un yer aldığı 'Aile' dizisinde rol alan ünlü oyuncu Selin Şekerci, sosyal medya hesabından sevenlerini üzen bir haberi sosyal medya hesabından duyurdu.
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Sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Şekerci, sosyal medya hesabından Covid olduğunu duyurdu.
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Ünlü oyuncu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:"Covid oldum. Allah alsın büyük düşürdü. Ama her şey kontrol altında. Hadi son düzlük... Güzel günler göreceğiz, güneşli günler..."