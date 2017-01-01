Sık sık yenilenen makyajlar hem zaman hem de maddi açıdan sizi yoran bir hal almışsa belki de sorununuzun çözümü porselen makyajdan geçiyordur.

Porselen makyaj nedir?

Salon makyajı olarak da bilinen porselen makyaj, mat ve soğuk görüntü kazandıran çekici bir makyaj türüdür. Günlük makyaj için çok abartı bir görüntüye neden olsa da özellikle özel gecelerde, fotoğraf çekimlerinde ve düşük ışıklı mekanlarda sizin için mükemmel bir etki yaratarak cildinizin kusursuz görünmesini sağlayabilirsiniz. Kadınların porselen makyajı tercih etmesinin en önemli sebebi ciltlerinde meydana gelmiş olan akne, leke ve sivilce izlerinin bu makyaj sayesinde örtülebilmesidir. Son yıllarda moda haline gelmiş olan porselen makyaj ciltte sabitlenerek tazelenmeye ihtiyaç duyulmamakta. Düğün günlerinin vazgeçilmez makyajı haline gelmiş olan bu makyaj ile gelinlerin uzun uzun ağlamaları artık “makyajım akıyor” derdini ortadan kaldırıyor. Porselen makyajın en önemli özelliklerinden biri de 42 saat boyunca sıcağa akmadan rahatlıkla dayanıyor olması ve sudan etkilenmemesidir. Eğer yüzünüze bu makyajı yaptırdıysanız havanın sıcak olması sizin için kâbus olmaktan ç��kmış olmalı.



Porselen makyaj nasıl yapılır?

Özel günlerin kurtarıcısı haline gelen porselen makyajı yapmak için tam bir profesyonellik gerekmektedir. Porselen makyaja geçmeden önce cildinizi derinlemesine temizlemeniz büyük bir öneme sahip. Hatta yüz peelingi yaparak ölü derilerinizden arınma işlemini de gerçekleştirmelisiniz. Eğer yüzünüzde çok miktarda ince tüyler varsa bu tüylerin alınması ve kaş şeklinizin belirginleştirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde porselen makyaj düşünülenin aksine kusurlarınızı kapatmak yerine onları gözler önüne serecektir. Yüz temizleme işlemini bitirdikten sonra her makyaj işleminin ilk adımı olan cildinizi nemlendirmelisiniz. Nemlendirme işleminden sonra makyaj bazı kullanarak cildinizdeki pürüzleri kapatmalısınız. Ayrıca makyaj bazı ile makyajınızın cildinizde kalış süresini de otomatik olarak artırmış olacaksınız. Fondöten seçimini yaparken cilt ve dekolte bölgeniz ile uyumlu bir renk olmasına özen göstermelisiniz. Göz altında istenmeyen morluk ya da şişme gibi sorunların var ise porselen makyaj ürünleri arasından göz altı kapatıcısını mutlaka kullanmalısınız. Böylece hem ışıltı sağlamış hem de istediğiniz noktayı öne çıkarmış olacaksınız. Bir sonraki porselen makyaj ürünü elbette pudra olacak. Seçtiğiniz pudranın mutlak suretle ten renginizle uyumlu, mat ve ışıltısız olmasına dikkat etmelisiniz. Pudra uygularken boyun, dekolte bölgesi ve kulaklarınızı da unutmamalısınız. Porselen makyaj yapımı esnasında tek bir bölgeyi öne çıkarmanız gerekiyor. Bunun için ister gözlerinizi ister dudaklarınızı tercih edebilirsiniz.



Porselen makyaj ve normal makyaj arasındaki fark

• Porselen makyaj normal makyaja oranla çok daha maliyetlidir.



• Kalıcılığı normal makyaja göre çok daha uzun süreli olur.



• Porselen makyaj profesyonel bir çalışmayken normal makyaj herkes tarafından rahatlıkla yapılabilir.



• Porselen makyajda mat bir görünüm söz konusuyken normal makyajda canlı renkler ön planda tutulur.



• Porselen makyaj yüzünüzdeki gözeneklerin çok daha rahat bir şekilde kapanmasını sağlar. Özellikle cildinde gözeneklerinin belirgin olduğunu düşünene kadınlar bu sebeple porselen makyajı tercih etmektedir.



• Porselen makyajı sık kullanmak gözenekleri kapattığı için ciltte kızarıklık ya da kabarma gibi problemlere yol açması ile bilinmektedir.



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