Kusursuz görünen, pırıl pırıl bir cilde sahip olmak her kadının rüyası. Porselen makyaj ile kusursuz bir tene kavuşmak mümkün!

Son zamanlarda değişik makyaj çeşitlerine olan ilgi ve talep artış göstermektedir. Kusursuz bir ten makyajına sahip olmanın en kolay yolu ise porselen makyaj uygulamasıdır. Doğru makyaj malzemeleri ile yapılan porselen makyaj her zaman cildi muhteşem gösterir.



Porselen makyaj nedir?

Porselen makyaj, başta ciltlerinde aşırı derecede yara ya da sivilce izi olan kişilere uygulanmakla beraber gelinlere ve ekran karşısına çıkan kişilere de uygulanır. Bu makyajı çıkarma işleminin oldukça zor ve zahmetli olan ağır bir makyaj uygulamasıdır. Porselen makyaj uygulamasındaki amaç cilde pürüzsüzlük sağlayarak yüz hatlarının doğal durmasını sağlar.



Porselen makyaj nasıl yapılır?

Öncelikle yüzdeki tüylerin alınıp, kaşların şekillendirilmesi gerekir. Makyaja başlamadan önce cilde peeling uygulaması yapılarak ölü derilerden arınması sağlanır. Daha sonra cilt derinlemesine temizlenir. Temizleme işlemini gerçekleştirdikten sonra cilt nemlendirilir. Makyaj bazı sürerek hem gözeneklerin küçülmesi sağlanır hem de pürüzler düzeltilir. Cilde uygun tonda fondöten uygulaması yapılır. Göz altı morlukları varsa da yüksek kapatıcı özelliği olan ürünler kullanılır. Ciltte aydınlık bir görünüm sağlamak için gölge düşen yerlere de kapatıcı uygulanır. Fondöten uygulaması bittikten sonra pudra uygulamasına geçilir. Porselen makyaj’ da uygulanacak pudranın mat ve ışıltısız olması gerekir. Pudrayı aynı zamanda dekolte ve boyun bölgesine hatta kulaklara da uygulanması gerekir. Göz makyajına geçmeden önce göz farı bazı kullanılmalı. Göz farı bazı uygulanan göz kapaklarına sürülecek farların kalıcılığını uzun saatler arttırır. Kirpikleri dolgun ve uzun göstermek için doğal görünümlü takma kirpikler tercih edilerek üzerlerine siyah rimel sürülmeli. Porselen makyajda dikkat çekilmesi istenen bölge gözler ya da dudaklar olduğu için doğal tonlarda allık rengi seçilerek hafif şekilde uygulanmalı. Ruj rengine gelince de göz makyajı koyu yapılmışsa açık tonlar, açık yapılmışsa da dudak renginde koyu tonlardaki rujlar seçilebilir. Son olarak ise sabitleyici makyaj spreyi sıkılarak uygulama bitirilir.







Porselen makyaj bozulur mu?

Etkisi 42 saat gibi bir süre boyunca devam eder. Bu makyaj uygulaması sudan etkilenmez ve yaptırdıktan sonra terleme olduğunda da akma sorunu oluşmaz.



Porselen makyaj cilde zarar verir mi?

Porselen makyaj uygulamasında cildin zarar görmemesi isteniliyorsa mutlaka uzman kişilerce yapılması önerilir. Ciltte kullanılacak ürünlerin kaliteli olması gerekir. Makyajı ciltten güzelce temizleyip mümkünse nemlendirici maskeler yapılarak makyajdan dolayı örtülen cildin dokusu yeniden canlandırılır. Bu kıstaslara dikkat edildiği takdirde cilde zarar vermez.



Porselen makyaj nasıl çıkar?

Makyaj uzun saatler ciltte kalacağı için temizleme özelliği yüksek olan kremler ve losyonlar cilde ihtiyacı olduğu ölçüde kullanılır. Losyon pamuğa dökülerek cilt silinir. Mutlaka bir pamuk ile tonik cilde sürülüp ardından tekrar su ile yıkanarak kurulanır. Porselen makyajda takılacak takma kirpik ve yoğun rimel uygulaması içinde yağlı yapıya sahip göz temizleme losyonlarının tercih edilmesi gerekir. Bu işlemlerin yapılması rağmen halen yüzde makyaj kalıntısı varsa aynı işlem yeniden tekrarlanır. Daha sonra yüz yıkama jeli ile cilt iyice köpürtülerek yıkanarak kurulanır. Son olarak da cildin kaybettiği nemi tekrar kazanması için nemlendirici maskeler ve kremler kullanılır.



Porselen makyaj evde nasıl yapılır?

Profesyonel porselen makyaj seti ürünleriyle normal makyaj yapma sırası takip edilerek yapılır. Evinizde porselen makyaj fondöteni, ten rengine uygun taş pudra, far bazı, far paleti, kalıcı rujlar ve dudak kalemleri, makyaj bazı ve sabitleyiciler, yoğun kapatıcı özellikli kapatıcılar, aydınlatıcı ve gölgelendirme tozu gibi özel kozmetik ürünleri varsa porselen makyaj yapılır.



Porselen makyaj gündüz yapılır mı?

Genellikle gece ve düğün makyajlarında tercih edilen porselen makyajının gündüz yapılması uzmanlar tarafından önerilmez. Nedeni ise gün ışığı ile yüzdeki tüm uygulamaların detaylarının belli olması gerekçe gösterilir.



Porselen makyaj ile normal makyaj arasındaki fark nedir?

Porselen makyaj ile normal makyaj arasında pek bir fark yoktur. Normal makyaja göre daha pahalı olmasının yanı sıra makyajın yüzde dağılmadan uzun saatler durmasını sağlar. Porselen makyaj akmaz, bozulmaz ve cilde doğal, pürüzsüz görünüm kazandırır. Mat bir görünüm elde etmek için porselen makyajda taş pudra kullanılır. Bu sayede daha kapatıcı ve dayanıklı bir makyaj meydana gelir. Yaş pudra sulandırılarak yüze sürülür. Göz farı da ıslatılarak ya da makyaj bazı sıkılarak kullanılır. Kısa süreli makyajlara ihtiyacı olan kişiler normal makyajı tercih ederler.