Bahar aylarının en sevileni kendisi; üstelik mükemmel tonunda mükemmel duruyor. Şeftali rengi allıklar bahar kadar romantik, çocuklar kadar masum.

Beyaz bir tene sahipseniz sıcak şeftali tonları yüzünüze doğal bir canlılık katar, çünkü cildinizdeki soğuk tonları baskılar. Şeftali rengi allığı alt renk gruplarıyla harmanlayın örneğin sıcak toprak tonlarını bakır rengi ile kombine ederek gözlerinizi ortaya çıkarabilirsiniz. Son olarak aynı tonlarda bir ruj tercih edin. Rujunuzu parmak uçlarıyla sürerseniz daha doğal bir etki uyandırırsınız.



BİR DE BÖYLE DENEYİN

Makyajınızda cesur tonları denemek istiyor ama şeftali tonu allık ve rujdan vazgeçemiyorsanız, far sürerken canlı renkleri kullanın. Örneğin turkuaz ya da kobalt mavisi, turuncunun kontrastı olduğu için makyajınıza denge getirirken yüzünüze canlılık katar.



ESTEE LAUDER FAR 132 TL



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