Siren Ertan Çarmıklı'nın favorileri

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Siren Ertan Çarmıklı’nın mottosu içinden geldiği gibi yaşamak. İçten dışa yansıyan güzelliğinin sırrı ise, mutluluk!

Yazı: Gülru İncu



Makyaj masanızın vazgeçilmezi olan kozmetik ve cilt bakım markaları neler?

La Prairie, Sisley, Dior ve Mac. Sisley No:9 ve Sisley No:6 ise yıllardır vazgeçemediğim iki rujum.



Cilt ve vücut bakımı için hangi ürünleri kullanıyorsunuz?

Vücut nemlendiricisi olarak Clarins’i kullanıyorum. La Prairie’nin temizleme köpüğü çevresel şartların olumsuz etkilerinden cildimi arındırıyor. Peeling için La Prairie’nin Cellular 3 Minute Peel’ini kullanıyorum. Genişleyen gözenekleri arındırırken cildimin dokusunu yeniliyor. Sisley ikili allık da favorilerim arasında.



Sürekli yanınızda taşıdığınız kremler var mı?

Bepanthol el ve yüz bakım kremi ile La Prairie el kremi çantamın vazgeçilmezleri.



Zamanınız kısıtlı olduğunda yaptığınız küçük makyaj ya da bakım hileleri var mı?

Bu gibi durumlarda bana bir anda canlılık veren ve kendime yakıştırdığım kırmızı rujlarım var.



İmzanız olarak nitelendirebileceğiniz bir parfüm var mı yok

sa kullandığınız parfümü zaman zaman değiştirir misiniz?

Arada sırada esanslarını beğendiğim için dolabıma aldığım parfümler ve kendi markam için yarattığım Siren Ertan İstanbul-I dışında 14 yıldır aynı parfümü kullanıyorum. Bu da tüm çevremin benimle çok özdeşleştirdiği Dior J’adore. Hep aynı kokmayı seviyorum.



Hayat mottonuz nedir?

İçimden geldiği gibi yaşamak.





